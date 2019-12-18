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США отменили санкции для Вентспилсского порта, в котором заинтересована Беларусь
18.12.2019 23:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером в среду, 18 декабря, управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США объявило о снятии санкций по отношению к Вентспилсскому свободному порту, который ранее был признан организацией, подконтрольной мэру Вентспилса Айвару Лембергсу. Сам Лембергс по-прежнему находится под санкциями США на основании закона Магнитского, пишет
Санкции с порта были сняты после того, как правительство Латвии инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключении из правления данных портов представителей самоуправлений. Функции Вентспилсского порта были переданы новой компании Ventas osta.
Напомним, в начале декабря США ввели санкции против 15 физических и 29 юридических лиц Сербии, Латвии и Камбоджи.
Под санкции попали в том числе и мэр латвийского Вентспилса, и председатель правления Вентспилсского свободного порта Айварс Лембергс. Также санкции введены против компаний, связанных с политиком, — Ассоциация транзитного бизнеса Латвии, Ассоциация развития бизнеса, Вентспилсский свободный порт и Вентспилсское агентство развития.
В Минфине США считают, что с того момента, как Лембергс стал мэром Вентспилса (1988 год), его неоднократно обвиняли в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.
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Вечером в среду, 18 декабря, управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США объявило о снятии санкций по отношению к Вентспилсскому...
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