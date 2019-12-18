«Земля подорожала в 5 раз». Как живет элитный коттеджный «полигон» в Колодищах, где 15 соток стоят $75 тысяч

«Стало модно жить на полигоне, но, когда мы строились, не было ничего»

— Началось все с того, что мы с мужем хотели дачу. Так сильно хотели, что, когда услышали, что для нуждающихся в улучшении жилищных условий раздается земля, то пошли и написали заявление. Мы особенно ни на что не надеялись, но в 2009 году нам позвонили и пригласили выбирать участок. Когда перед нами разложили карту, я понятия не имела, где что находится и что здесь будет, — рассказала местная жительница Вера Петрова, руководитель арт-клуба «Вареник». — Самый интересный момент во всей истории получения участка: человек, который должен был показать нам, где, собственно, находится наш участок, позвонил мне, когда я была в роддоме, в день выписки. Поэтому выехать на место, конечно же, никто не смог.

Уже потом мы искали нашу землю по опознавательным знакам от исполкома: «большой камень с синей краской», «мы наклонили вам березу» и подобным. Более того, уже после того, как построили дом, мы все еще сомневались, наш ли это участок. Но потом пришли электрики, и оказалось, что мы точно попали в границы.

Это сейчас на полигоне жить «модно», но когда наш дом строился, не было ничего: ни газа, ни воды, ни электричества. Стройка проходила под мерное гудение генератора, воду привозили из колонок в канистрах и бочках.