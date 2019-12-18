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«Плошчы-2010» девять лет: до 40 тысяч участников, 800 задержанных, 49 осужденных

19.12.2019 06:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девять лет назад, 19 декабря 2010 года, десятки тысяч людей вышли на улицы Минска, протестуя против традиционного итога президентских выборов в Беларуси. Это была одна из наиболее массовых акций протеста, которая вошла в историю как «Плошча-2010». По разным оценкам, на улицы столицы вышли от 15 до 40 тысяч человек.


Та президентская кампания была самой богатой на кандидатов — в бюллетенях было 10 человек, восемь из них — оппозиционеры. В центре Минска акция протеста начала собираться еще до объявления результатов голосования. Участники, среди которых были и кандидаты в президенты, выступали за проведение повторных выборов — без участия Александра Лукашенко. Акция началась на Октябрьской площади, но потом люди пошли по проспекту Независимости к Дому правительства, милицейский спецназ брутально зачистил площадь за семь минут, а сотни людей оказались арестованы, десятки — попали за решетку по делу о массовых беспорядках.


«Мы проглядели момент, когда все началось». Лидеры Площади-2010 о своих ошибках пять лет спустя

Оппозиционные кандидаты потом несколько раз подчеркивали, что это была провокация: неизвестные избили одного из кандидатов Владимира Некляева на подходе к Октябрьской площади, неизвестные увели толпу с Октябрьской площади к Дому правительства, неизвестные начали бить в нем стекла.


Фото: Reuters

— Помню, что у Дома профсоюзов мы не приняли решение идти на площадь Независимости. Мы решили взять в осаду резиденцию на Карла Маркса, создать там лагерь, не подходить к ней близко, стоять вокруг нее на отдалении, — рассказывал позже экс-кандидат в президенты Григорий Костусев. — Первая провокация — битье стекол (в Доме правительства. — TUT.BY). Это однозначно были не представители кандидатов в президенты, это были неизвестные люди. Мы проглядели тот момент, когда это началось.

У Дома правительства задержали тогда не только горожан и активистов, но и кандидатов в президенты: Григория Костусева, Алеся Михалевича, Виталия Рымашевского, Андрея Санникова, Николая Статкевича, Дмитрия Усса, Владимира Некляева, руководителей их штабов и доверенных лиц.


Всего, по оценкам правозащитников, в ту ночь были задержаны около 800 человек, в том числе журналисты. Часть задержанных получила штрафы и сутки за административные правонарушения. 49 человек, включая нескольких экс-кандидатов в президенты, в 2011 году осудили по делу о массовых беспорядках, многие получили тюремные сроки.

По официальным данным Центризбиркома, Александр Лукашенко победил с большим отрывом от остальных кандидатов, набрав 79,65% голосов. Андрей Санников получил 2,43%, Ярослав Романчук — 1,98%, а Владимир Некляев — 1,78% голосов.

 
Теги: Минск
 
 
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19 декабря 2010 года десятки тысяч людей вышли на улицы Минска, протестуя против традиционного итога президентских выборов в Беларуси. Люди выступали за проведение...
 
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