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"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
19.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Боровлянах прошло общественное обсуждение нового жилого комплекса в районе улицы 40 лет Победы. Местные жители возмутились, почему администрация планирует строить новые дома, но не решает давние вопросы с нехваткой школ и поликлиник, хотя учреждения образования давно заложены в генплане?
Что планируют?
Не так давно Минский райисполком
Напомним, что в 2016 году Лукашенко
Новый жилой комплекс позиционируется как «самодостаточный градостроительный ансамбль». При этом все семь домов будут обыкновенными мапидовскими «панельками» высотой от 7 до 9 этажей (всего 811 квартир). «Этот вариант возведения зданий поможет выполнить строительство более экономичным и менее продолжительным по времени», — сообщается в записке.
Здания планируют разместить вдоль проектируемых улиц, так чтобы они создали «квадратом» закрытый двор с благоустроенной зоной отдыха посредине. По проекту не менее 40% территории должны уйти на детские площадки, зоны отдыха и «зеленые» зоны.
Парковки будут располагаться вдоль улиц, а также запланирован отдельный вынесенный плоскостной паркинг на 350 машиномест. Магазинов и других коммерческих и административных помещений на первых этажах всех семи домов не предусмотрено. Только жилые помещения.
В проекте застройки видно, что дома будут располагаться вокруг пустой площадки, которая выделена под детский сад. Однако в пояснении об этом объекте нет ни слова. Внизу плана есть площадка и под поликлинику. О ней в записке тоже ничего нет. И именно эти два пункта вызывали наибольшее количество вопросов у общественности.
Еще один явный минус проекта, который признают и архитекторы проекта: из-за расположения нового района на окраине Боровлян основные транспортные сети обошли ЖК стороной.
Школа в инвестиционный план не включена
Сегодня местные жители собрались в актовом зале по улице 40 лет победы (хотя изначально анонсировали другой адрес. Актовый зал сменили за сутки до встречи), чтобы послушать администрацию о будущем Боровлян. Новый ЖК презентовал главный инженер проекта из компании «НикаПроект» Александр Градуша.
- Я вам поясню, почему сейчас вместо садика на плане белое пятно. Там предусмотрено дошкольное учреждение на 150-180 мест. Проектирование этого объекта у нас запланировано на следующий год. Соответственно сразу после проекта и строительство. Сейчас производится отвод земель под это строительство, так как земли, где будет новый район, относятся к пахотным. И дать разрешение на строительство может только президент. Чтобы ускорить этот перевод, нам нужно возвести хотя бы пару домов на этом участке, и тогда идти согласовывать сад, - рассказывает Александр Градуша. – Так происходит везде. У нас есть уже много примеров реализованной застройки, и могу сказать, что везде вначале возводятся дома, а через 2-3 года садики и школа.
- Почему тогда А-100 строит детский сад параллельно с домами? – прилетает вопрос из зала.
- Не надо путать коммерческое жилье с тем, что мы тут строим, - отвечает главный инженер.
Местные активисты пытаются объяснить градостроителям, что в Боровлянах, по генплану и их подсчётам, сейчас не хватает 7 школ, 4 детских садиков и поликлиники, чтобы покрыть потребности населения.
- У вас уже изначально в генеральном плане заложен дефицит учебных заведений. Я это знаю, потому что с ним работала. Так помимо того, что дефицит заложен, вы и половину запланированных генпланом садиков и школ не построили, - делиться активистка Ольга. – Вот здесь сидит парень, он живет в Боровлянах, у него недавно родился ребенок, он пошел стать в очередь в детский садик, и он по очереди пять тысяч с чем-то там какой-то. Ну это просто социальная катастрофа!
Однако выступление активистов быстро тонули в шуме остального зала, которые просили не поднимать проблему и вообще не задавать вопросы «не по теме». Дело в том, что силы активистов оказались неравными по сравнению с теми, кто одобрял проект и все происходящее. 80% слушателей из зала были медики из ЖСПК «Стриж» и «Пентхаус», которым достанется большая часть квартир из нового ЖК.
По словам начальник управления архитектуры и строительства Минского районного исполнительного комитета Романа Воравко из 811 квартир 650 уйдут медикам из ЖСПК. Поэтому сегодня они, как никогда, яро защищали администрацию района.
- Зачем вам новые садики? Наши дети уже ходят в эти сады и школы, что и ваши. Тут новых детей не добавиться. Почему вы не даете нам построится и жить счастливо в своих домах, а не в общежитиях. Разве мы не имеем право на квартиру? – Доносится из зала со стороны, которую заняли медицинские работники, и эти слова тонут в бурных овациях.
Местные активисты пытаются доказать, что не против строительства ЖК, просто пытаются объяснить властям, что строить садики, школы и дома нужно параллельно. Тем более многие школы уже заложены генпланом. Некоторые из них находятся в непосредственной близости к новому ЖК, но пока там даже фундамента не появилось.
- В настоящее время в инвестиционный план школа не включена, поэтому ее строительство пока не планируется, - обрубаетРоман Воравко. – Но у меня есть обращение, которое подписали 1748 человек. Они, как я понимаю, желают здесь построится и готовы подождать несколько лет тот самый садик или школу.
Зал вновь разрывается от оваций медицинских работников.
"Для кого вы это строите?"
Еще один вопрос, который интересовал местных жителей: есть ли возможность попасть в эти дома, если стоишь на очереди как «нуждающийся»? На что чиновники извилисто ответили: «практически нет».
- Сейчас стоит задача для нуждающихся строить по 500 квартир ежегодно. Но не обязательно в этом доме. Во всем Минском районе. Тем более для нуждающихся выделены специальные земли, где будут строить жилье, - рассказал Роман Воравко.
- Так для кого тогда вообще это жилье? Я живу в Боровлянах и состою в очереди нуждающихся с 2006 года. Можно ли ознакомиться с уставом ЖСПК «Стриж» и «Пентхаус»? Как УКС распределил все квартиры между двумя ЖСПК и совсем не выделил для нуждающихся? Я жду 13 лет и на сегодняшний день я под номером 169, – задает вопрос местный житель Сергей.
Со стороны медиков летят возгласы: «а я уже 10 лет стою», «с 2005 года жду», «я вообще в двух очередях», «думаете жить в общежитии легко?» Дальше уже поток возмущений не разобрать.
Начальник управления архитектуры и строительств пытается успокоить собравшихся, что все получат свои метры: 300 квартир для ЖСПК «Пентхаус», 350 для «Стриж» и 161 для нуждающихся всего Минского района.
Ответное слово взял представитель медицинских работников:
- Изначально Боровляны планировались как поселок для медиков. И поэтому честно, если они получат тут квартиры. Товарищи активисты, мы здесь собрались не болтать, а задавать вопросы по проекту. Если их нет, давайте расходиться.
Начальник управления архитектуры и строительства Минского районного исполнительного комитета поддерживает инициативу и объявляет о завершении общественного обсуждения. Медицинские работники расходятся, оставив активистов и местных жителей один на один с главным инженером проекта, обсуждать загруженность единственной двухполосной дороги, которая будет подводить к ЖК транспорт, проблему парковок и прочего. То есть вопросы, на которые пока нет ответов.
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"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
В Боровлянах прошло общественное обсуждение нового жилого комплекса в районе улицы 40 лет Победы. Местные жители возмутились, почему администрация планирует...
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