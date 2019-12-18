"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

Что планируют?

Не так давно Минский райисполком разместил у себя на сайте приглашение на общественное обсуждение нового жилого комплекса в районе улицы 40 лет Победы в Боровлянах. Площадка под застройку площадью 9,5 га находится между лесом и существующей застройкой. Причем земли, на которых планируют возводить дома, относятся к «пахотным». И разрешить строительство на них жилых объектов может только президент.

Напомним, что в 2016 году Лукашенко запретил строить многоэтажки вокруг Минска. Однако прошло 3 года, и оказалось, что «если надо, то можно».

Новый жилой комплекс позиционируется как «самодостаточный градостроительный ансамбль». При этом все семь домов будут обыкновенными мапидовскими «панельками» высотой от 7 до 9 этажей (всего 811 квартир). «Этот вариант возведения зданий поможет выполнить строительство более экономичным и менее продолжительным по времени», — сообщается в записке.