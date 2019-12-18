ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

19.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Боровлянах прошло общественное обсуждение нового жилого комплекса в районе улицы 40 лет Победы. Местные жители возмутились, почему администрация планирует строить новые дома, но не решает давние вопросы с нехваткой школ и поликлиник, хотя учреждения образования давно заложены в генплане?

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

Что планируют?

Не так давно Минский райисполком разместил у себя на сайте приглашение на общественное обсуждение нового жилого комплекса в районе улицы 40 лет Победы в Боровлянах. Площадка под застройку площадью 9,5 га находится между лесом и существующей застройкой. Причем земли, на которых планируют возводить дома, относятся к «пахотным». И разрешить строительство на них жилых объектов может только президент.

Напомним, что в 2016 году Лукашенко запретил строить многоэтажки вокруг Минска. Однако прошло 3 года, и оказалось, что «если надо, то можно».  

Новый жилой комплекс позиционируется как «самодостаточный градостроительный ансамбль». При этом все семь домов будут обыкновенными мапидовскими «панельками» высотой от 7 до 9 этажей (всего 811 квартир). «Этот вариант возведения зданий поможет выполнить строительство более экономичным и менее продолжительным по времени», — сообщается в записке.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

Здания планируют разместить вдоль проектируемых улиц, так чтобы они создали «квадратом» закрытый двор с благоустроенной зоной отдыха посредине. По проекту не менее 40% территории должны уйти на детские площадки, зоны отдыха и «зеленые» зоны.

Парковки будут располагаться вдоль улиц, а также запланирован отдельный вынесенный плоскостной паркинг на 350 машиномест. Магазинов и других коммерческих и административных помещений на первых этажах всех семи домов не предусмотрено. Только жилые помещения.

В проекте застройки видно, что дома будут располагаться вокруг пустой площадки, которая выделена под детский сад. Однако в пояснении об этом объекте нет ни слова. Внизу плана есть площадка и под поликлинику. О ней в записке тоже ничего нет. И именно эти два пункта вызывали наибольшее количество вопросов у общественности.

Еще один явный минус проекта, который признают и архитекторы проекта: из-за расположения нового района на окраине Боровлян основные транспортные сети обошли ЖК стороной.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

Школа в инвестиционный план не включена

Сегодня местные жители собрались в актовом зале по улице 40 лет победы (хотя изначально анонсировали другой адрес. Актовый зал сменили за сутки до встречи), чтобы послушать администрацию о будущем Боровлян. Новый ЖК презентовал главный инженер проекта из компании «НикаПроект» Александр Градуша.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

- Я вам поясню, почему сейчас вместо садика на плане белое пятно. Там предусмотрено дошкольное учреждение на 150-180 мест. Проектирование этого объекта у нас запланировано на следующий год. Соответственно сразу после проекта и строительство. Сейчас производится отвод земель под это строительство, так как земли, где будет новый район, относятся к пахотным. И дать разрешение на строительство может только президент. Чтобы ускорить этот перевод, нам нужно возвести хотя бы пару домов на этом участке, и тогда идти согласовывать сад, - рассказывает Александр Градуша. – Так происходит везде. У нас есть уже много примеров реализованной застройки, и могу сказать, что везде вначале возводятся дома, а через 2-3 года садики и школа.

- Почему тогда А-100 строит детский сад параллельно с домами? – прилетает вопрос из зала.

- Не надо путать коммерческое жилье с тем, что мы тут строим, - отвечает главный инженер.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

Местные активисты пытаются объяснить градостроителям, что в Боровлянах, по генплану и их подсчётам, сейчас не хватает 7 школ, 4 детских садиков и поликлиники, чтобы покрыть потребности населения.

- У вас уже изначально в генеральном плане заложен дефицит учебных заведений. Я это знаю, потому что с ним работала. Так помимо того, что дефицит заложен, вы и половину запланированных генпланом садиков и школ не построили, - делиться активистка Ольга. – Вот здесь сидит парень, он живет в Боровлянах, у него недавно родился ребенок, он пошел стать в очередь в детский садик, и он по очереди пять тысяч с чем-то там какой-то. Ну это просто социальная катастрофа!

Однако выступление активистов быстро тонули в шуме остального зала, которые просили не поднимать проблему и вообще не задавать вопросы «не по теме». Дело в том, что силы активистов оказались неравными по сравнению с теми, кто одобрял проект и все происходящее. 80% слушателей из зала были медики из ЖСПК «Стриж» и «Пентхаус», которым достанется большая часть квартир из нового ЖК.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

По словам начальник управления архитектуры и строительства Минского районного исполнительного комитета Романа Воравко из 811 квартир 650 уйдут медикам из ЖСПК. Поэтому сегодня они, как никогда, яро защищали администрацию района.

- Зачем вам новые садики? Наши дети уже ходят в эти сады и школы, что и ваши. Тут новых детей не добавиться. Почему вы не даете нам построится и жить счастливо в своих домах, а не в общежитиях. Разве мы не имеем право на квартиру? – Доносится из зала со стороны, которую заняли медицинские работники, и эти слова тонут в бурных овациях.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

Местные активисты пытаются доказать, что не против строительства ЖК, просто пытаются объяснить властям, что строить садики, школы и дома нужно параллельно. Тем более многие школы уже заложены генпланом. Некоторые из них находятся в непосредственной близости к новому ЖК, но пока там даже фундамента не появилось.

- В настоящее время в инвестиционный план школа не включена, поэтому ее строительство пока не планируется, - обрубаетРоман Воравко.Но у меня есть обращение, которое подписали 1748 человек. Они, как я понимаю, желают здесь построится и готовы подождать несколько лет тот самый садик или школу.

Зал вновь разрывается от оваций медицинских работников.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

"Для кого вы это строите?"

Еще один вопрос, который интересовал местных жителей: есть ли возможность попасть в эти дома, если стоишь на очереди как «нуждающийся»? На что чиновники извилисто ответили: «практически нет».

- Сейчас стоит задача для нуждающихся строить по 500 квартир ежегодно. Но не обязательно в этом доме. Во всем Минском районе. Тем более для нуждающихся выделены специальные земли, где будут строить жилье, - рассказал Роман Воравко.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

- Так для кого тогда вообще это жилье? Я живу в Боровлянах и состою в очереди нуждающихся с 2006 года. Можно ли ознакомиться с уставом ЖСПК «Стриж» и «Пентхаус»? Как УКС распределил все квартиры между двумя ЖСПК и совсем не выделил для нуждающихся? Я жду 13 лет и на сегодняшний день я под номером 169, – задает вопрос местный житель Сергей.

Со стороны медиков летят возгласы: «а я уже 10 лет стою», «с 2005 года жду», «я вообще в двух очередях», «думаете жить в общежитии легко?» Дальше уже поток возмущений не разобрать.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей
"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

Начальник управления архитектуры и строительств пытается успокоить собравшихся, что все получат свои метры: 300 квартир для ЖСПК «Пентхаус», 350 для «Стриж» и 161 для нуждающихся всего Минского района.

Ответное слово взял представитель медицинских работников:

- Изначально Боровляны планировались как поселок для медиков. И поэтому честно, если они получат тут квартиры. Товарищи активисты, мы здесь собрались не болтать, а задавать вопросы по проекту. Если их нет, давайте расходиться.

"Нам нужны квартиры, а школы подождут". В Боровлянах на обсуждении стройки высоток столкнулись интересы медиков из ЖСПК и местных жителей

Начальник управления архитектуры и строительства Минского районного исполнительного комитета поддерживает инициативу и объявляет о завершении общественного обсуждения. Медицинские работники расходятся, оставив активистов и местных жителей один на один с главным инженером проекта, обсуждать загруженность единственной двухполосной дороги, которая будет подводить к ЖК транспорт, проблему парковок и прочего. То есть вопросы, на которые пока нет ответов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Боровлянах прошло общественное обсуждение нового жилого комплекса в районе улицы 40 лет Победы. Местные жители возмутились, почему администрация планирует...
 
Новости дня
Новости экономики
 
США отменили санкции для Вентспилсского порта, в котором заинтересована Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика