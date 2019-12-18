Тарифы на внутренние пассажирские ж/д перевозки повышаются в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси установлены новые тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки внутри республики. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №96 от 12 декабря 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях они возрастут в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов.

«Стоимость проезда пассажиров поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский — Беларусь увеличится на 10 копеек, в пределах двух тарифных поясов по одному направлению Минск-Пассажирский — Смолевичи при проезде через Городище — также на 10 копеек, — отметили в министерстве. — Проезд поездами региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский — Руденск подорожает на 5 копеек, Минск-Пассажирский — Смолевичи — на 4 копейки, Минск-Пассажирский — Беларусь — на 3 копейки. Стоимость проезда в поездах региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский — Бобруйск вырастет на 32 копейки, в направлении Минск-Пассажирский — Орша — на 39 копеек».

Постановлением также предусмотрено изменение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

«Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз было произведено в марте-апреле 2018 года, — напомнили в МАРТ. — Сегодня уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок ж/д транспортом не достигает 20%. Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято согласно запланированным на 2019 год параметрам в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом».

В министерстве обратили внимание, что от уровня тарифов и окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке.

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