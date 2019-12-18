Не только базовая величина: с 1 января в Беларуси вырастет размер выплат, пособий и штрафов

Источник материала: Полесская правда



Сейчас минимальная заработная плата составляет 330 рублей. Но с 1 января 2020 года она поднимется до 375 рублей.

Минимальная заработная плата – это самый низкий допустимый размер оплаты труда для всех без исключения сфер деятельности. Проще говоря, меньше платить работнику нельзя, если он трудится на полную ставку и выполняет нормативный объем работ. Если при этих условиях сотруднику платят меньше, это считается нарушением.

Также с 1 января повысят базовую величину – с 25,5 до 27 рублей.

Конечно, с ростом базовой величины увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы. К примеру, пособие по безработице в Беларуси не может превышать две базовые величины.

Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице составит 54 рубля (сейчас – 51 рубль). Пошлина за выдачу нового паспорта составит 27 рублей (сейчас – 25,5 рубля), за ускоренную выдачу – еще 27 рублей (сейчас – 25,5 рубля). Регистрация брака со следующего года тоже подорожает до 27 рублей (сейчас – 25,5 рубля). Еще дороже обойдется развод: первый раз – до 108 рублей (сейчас – до 102 рублей), второй и последующие – до 216 рублей (сейчас – 204 рубля).

Вместе с базовой величиной многое изменится для автолюбителей: к этому показателю привязаны многие автомобильные штрафы. Так, с нового года штраф за вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года может составить от 27 до 81 рубля (сейчас – от 25,5 до 76 рублей), при повторном – от 54 до 162 рублей (сейчас – от 51 до 127,5 рубля). Штраф за вождение в нетрезвом виде составит от 1 350 до 2 700 рублей (сейчас – от 1 275 до 2 550 рублей).