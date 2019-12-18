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Путин: Дотировать Беларусь в условиях недорешенности союзного строительства - это было бы с нашей стороны ошибочно

19.12.2019 14:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Путин заявил, что дотировать цены на энергоносители для Беларуси, пока не решены все вопросы по строительству Союзного государства, — было бы большой ошибкой. Об этом российский президент заявил на большой пресс-конференции по итогам года.

— Я считаю, что решение о создании Союзного государства было правильным. Русский и белорусский народ, как украинский и русский, это почти одно и тоже, в этническом смысле. И с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Беларусью происходит такое сближение — я этому очень рад.

Вместе с тем, Путин отметил, что большинство решений, касающихся создания Союзного государства, не реализованы, «просто 90% не сделано»: именно потому они с Лукашенко приняли решение вернуться к этим вопросам и посмотреть, что можно сделать, чтобы ускорить процесс.

Что касается нефти и газа, то по словам российского лидера, Беларуси они продаются беспошлинно.

— У Беларуси самые низкие цены, которые возможны для наших заграничных партнеров. Напомню, это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаем. Доходность от продаж в Европу и Беларусь для «Газпрома» отличается в 4 раза!

Белорусский президент, напомним, не раз заявлял, что для Беларуси цена на российский газ должна быть такой, как для Смоленской области.

Но, как отметил Путин, это значило бы, что им пришлось дотировать «другую страну, так же как самую дотируемую свою область Смоленскую». Он тут же добавил, что это можно сделать, но для этого нужны «общие законы, общие наднациональные контрольные и эмиссионные органы, общие правила в сфере антимонопольной политики».

— Поэтому забегать вперед и начинать дотировать для Беларуси — мы не готовы сейчас это делать. Дотировать Беларусь в условиях недорешенности союзного строительства — это было бы с нашей стороны ошибочно, — уверен российский президент.

(Будет дополнено)

 
 
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- У Беларуси самые низкие цены, которые возможны для наших заграничных партнеров. Напомню, это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаем. Доходность от...
 
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