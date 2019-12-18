Расходы на оборону страны повысятся до 1,5% от ВВП

Источник материала: Tut.by

Совет безопасности одобрил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает газета «Звязда» .



Станислав Зась. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Согласно им, расходы на оборону страны повысятся в течение ближайших десяти лет до 1,5% от ВВП (сейчас этот показатель равен 1,3% — прим. TUT.BY).

На вопрос журналистов государственному секретарю Совета безопасности Беларуси Станиславу Засю, откуда, по его мнению, исходит главная угроза для страны, он ответил коротко: «Сегодня глава государства сказал достаточно конкретно, что самая главная наша угроза кроется в экономике. Это действительно так».

Принципиальное отличие переделанного плана обороны страны от предыдущих в том, что акцент в нем делается на предупреждение развязывания агрессии, на стратегическое сдерживание, пояснил журналистам Станислав Зась.

— По стратегическим сдерживанию разработаны отдельные документы. Уделено больше внимания вопросам предупреждения дестабилизации внутренней ситуации в стране. Такие современные реалии, с которыми сталкивается весь мир. С этого начинается — с провоцирования внутреннего конфликта. Понятно, что в этом должны быть задействованы не только Вооруженные Силы, военная организация государства, но в целом вся страна, и об этом также шла речь, — сообщил он.

Госсекретарь Совбеза добавил, что много внимания на заседании уделялось вопросам обеспечения нужд обороны. «Мы в состоянии обеспечить военную безопасность нашей страны, исходя из тех возможностей, которые есть», — заверил он.

Сегодня также рассматривалась концепция строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года.

Что касается обеспечения Вооруженных Сил, президент, по словам Станислава Зася, занял следующую позицию: страна должна тратить на оборону, исходя из своих возможностей и необходимости обеспечивать Вооруженные Силы всем необходимым.

Напомним, на следующий год в бюджет Беларуси на национальную оборону было заложено 1,319 млрд рублей, это 5,2% от всех расходов республиканского бюджета.