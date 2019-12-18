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«Омск Карбон Могилев», против которого выступали активисты, начал выпуск продукции

19.12.2019 15:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предприятии «Омск Карбон Могилев» начался выпуск продукции в рамках проведения пуско-наладочных работ, сообщает пресс-служба компании «Омск Карбон Групп». «К моменту запуска предприятие получило необходимый пакет разрешительной документации, которая прошла тщательную проверку со стороны контрольно-надзорных органов», — говорится в сообщении.


Фото: omskcarbongroup.com

По информации пресс-службы, к моменту запуска первого потока смонтировано и введено в эксплуатацию основное оборудование. Установлены современные очистные системы.

— С их применением «Омск Карбон Могилев» встанет в один ряд с самыми передовыми заводами мира. В том числе и в части экологии, ведь экологический аспект напрямую влияет на экономическую успешность проекта. С пуском первого потока одновременно начнет работу и автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ.

В течение года активно велось строительство второго технологического потока. Сейчас его строительная готовность составляет 85%. Общий объем капиталовложений в проект составит более 100 млн евро.

«Выброс сажи», протест против увеличения мощности завода

Напомним, после первого пуска предаприятия год назад жители Могилевского района пожаловались на выброс «сажи» от «Омск Карбон Могилев», которое строят рядом с границей Могилева на территории свободной экономической зоны. Люди требовали прекратить строительство и закрыть производство.


Фото: svaboda.org

Выброс твердых частиц — деревенские просто называют это «сажей» — произошел в ночь на 18 ноября 2018 года. Говорят, «накрыло» поселок Вейно — местные вспоминают, что даже плитка возле церкви была черной. Люди тут же сообщили в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его председатель Николай Дедков подтвердил, что на место тут же выехали специалисты, сделали замеры. Но черного снега, как утверждают местные жители, по его словам, не было. Как и повышения уровня загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и территории проживания людей.

Зато превышение норматива содержания твердых частиц выявили на одном из источников предприятия: 690,17 мг/м3 при норме 17,01 мг/м3. При этом, говорит Дедков, назвать это превышением нормы по закону можно лишь в том случае, если нарушения будут зафиксированы при повторном замере в течение 30 суток. А производство после выброса приостановили планово.

После этого, в марте 2019 года, на завод «Омск Карбон Могилев» пригласили журналистов — впервые за 5 лет с момента начала строительства. Руководство завода было обеспокоено тем, как настроены местные жители по отношению к производству, и решило рассказать, как все будет работать, показать различия между сажей и техническим углеродом.

— Это и правда была сажа. Но не наша, — рассказывал журналистам о ноябрьском выбросе генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев. — Что касается превышения норматива содержания твердых частиц на одном из источников, то оно тоже было, хотя его не должно было быть в связи с циклом производства. Мы долго разбирались, почему так произошло. Разобрались, но это, скорее, наше внутреннее дело.

После прокуратура Могилевской области заговорила о создании единой лаборатории контроля предприятий свободной экономической зоны под Могилевом в районе поселка Вейно и соседних деревень. Марат Игизбаев заявил журналистам, что «Омск Карбон Могилев» первым согласился стать долевым участником этого проекта.

Система мониторинга атмосферного воздуха в районе участка № 4 СЭЗ Могилева начнет работать в апреле 2020 года, рассказывал начальник филиала «Могилевоблгидромет» Николай Костусев. Она позволит круглосуточно мониторить загрязнения атмосферного воздуха и контролировать ситуацию в режиме онлайн. Делать это будут специалисты «Могилевоблгидромета». Внедрение проекта в полном объеме запланировано на 2019−2021 годы, если он пройдет экспертизу и будет одобрен на всех уровнях.

Пробный запуск «Омск Карбон Могилев» был намечен на осень 2019 года, но состоялся в декабре. Ввод в эксплуатацию производственной линии намечен на четвертый квартал 2019-го.


Неделю назад на официальных YouTube-канале и странице предприятия «Омск Карбон Могилев» в соцсети появилось видео под названием «Анти-Нехта». В начале 4-минутного ролика объясняется, что это ответ на упоминание предприятия в скандально известном фильме блогера Nexta (который позже был признан экстремистским).

Риторика закадрового текста такова, что противники завода «Омск Карбон Могилев» приравниваются к противникам президента, которые «прикрываются заботой об экологии, пытаясь дискредитировать курс развития страны, выбранный Александром Лукашенко».

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Теги: Могилев
 
 
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Предприятие сообщает, что весь пакет разрешительной документации к этому времени получен.
 
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