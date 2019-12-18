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«Омск Карбон Могилев», против которого выступали активисты, начал выпуск продукции
19.12.2019 15:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предприятии «Омск Карбон Могилев» начался выпуск продукции в рамках проведения пуско-наладочных работ,
По информации пресс-службы, к моменту запуска первого потока смонтировано и введено в эксплуатацию основное оборудование. Установлены современные очистные системы.
— С их применением «Омск Карбон Могилев» встанет в один ряд с самыми передовыми заводами мира. В том числе и в части экологии, ведь экологический аспект напрямую влияет на экономическую успешность проекта. С пуском первого потока одновременно начнет работу и автоматизированная система контроля выбросов загрязняющих веществ.
В течение года активно велось строительство второго технологического потока. Сейчас его строительная готовность составляет 85%. Общий объем капиталовложений в проект составит более 100 млн евро.
«Выброс сажи», протест против увеличения мощности завода
Напомним, после первого пуска предаприятия год назад жители Могилевского района пожаловались
После этого, в марте 2019 года, на завод «Омск Карбон Могилев»
— Это и правда была сажа. Но не наша, — рассказывал журналистам о ноябрьском выбросе генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев. — Что касается превышения норматива содержания твердых частиц на одном из источников, то оно тоже было, хотя его не должно было быть в связи с циклом производства. Мы долго разбирались, почему так произошло. Разобрались, но это, скорее, наше внутреннее дело.
После прокуратура Могилевской области
Система мониторинга атмосферного воздуха в районе участка № 4 СЭЗ Могилева
Пробный запуск «Омск Карбон Могилев» был намечен на осень 2019 года, но состоялся в декабре. Ввод в эксплуатацию производственной линии намечен на четвертый квартал 2019-го.
Неделю назад на официальных YouTube-канале и странице предприятия «Омск Карбон Могилев» в соцсети
Риторика закадрового текста такова, что противники завода «Омск Карбон Могилев» приравниваются к противникам президента, которые «прикрываются заботой об экологии, пытаясь дискредитировать курс развития страны, выбранный Александром Лукашенко».
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Предприятие сообщает, что весь пакет разрешительной документации к этому времени получен.
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