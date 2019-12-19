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Минск рассчитывает договориться о цене на газ до конца года и не увязывает ее с интеграцией
19.12.2019 22:02 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Минэнерго Беларуси констатирует продолжение переговоров с Россией по цене на газ в 2020 году и рассчитывает на достижение договоренностей до конца декабря, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
«Переговоры по цене на газ продолжаются, идут с российскими соответствующими государственными структурами. Идут консультации, переговоры в рамках тех договоренностей, которые были на встрече глав государств определены», - сказал Михадюк сегодня на пресс-конференции.
Минск по-прежнему отстаивает равные условия для субъектов хозяйствования Беларуси и России. Михадюк ожидает ясности до конца года «и по цене, и по всем другим делам».
Замминистра особо подчеркнул, что переговоры не увязаны с подготовкой "дорожных карт" по интеграции. А все потому, что документы «по интеграции - это перспективные документы», а контракт на газ на следующий год - «касается субъектов хозяйствования».
«Глава государства четко обозначил подходы к интеграции - создание равных условий для субъектов хозяйствования на интеграционном поле», -
Напомним, что 7 декабря в Сочи прошла
Хотя официально цены на газ с интеграцией как бы не увязваются, однако сегодня Владимир Путин заявил, что
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Минэнерго Беларуси констатирует продолжение переговоров с Россией по цене на газ в 2020 году и рассчитывает на достижение договоренностей до конца декабря, сообщил...
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