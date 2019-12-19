Минск рассчитывает договориться о цене на газ до конца года и не увязывает ее с интеграцией

Минэнерго Беларуси констатирует продолжение переговоров с Россией по цене на газ в 2020 году и рассчитывает на достижение договоренностей до конца декабря, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«Переговоры по цене на газ продолжаются, идут с российскими соответствующими государственными структурами. Идут консультации, переговоры в рамках тех договоренностей, которые были на встрече глав государств определены», - сказал Михадюк сегодня на пресс-конференции.

Минск по-прежнему отстаивает равные условия для субъектов хозяйствования Беларуси и России. Михадюк ожидает ясности до конца года «и по цене, и по всем другим делам».

Замминистра особо подчеркнул, что переговоры не увязаны с подготовкой "дорожных карт" по интеграции. А все потому, что документы «по интеграции - это перспективные документы», а контракт на газ на следующий год - «касается субъектов хозяйствования».

«Глава государства четко обозначил подходы к интеграции - создание равных условий для субъектов хозяйствования на интеграционном поле», - цитирует Михадюка «Интерфакс-Запад».

Напомним, что 7 декабря в Сочи прошла встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин должны были подписать президентский пакет интеграционных документов, однако после пяти с половиной часов переговоров, стороны так и не пришли к единому решению по целому ряду вопросов. В Минске 7 и 8 декабря прошли массовые акции протеста против интеграции с Россией.