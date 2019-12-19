Новый «мозг» обошелся Белорусской железной дороге в 20 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога запустила новый Центр управления перевозками. Здание необычной формы рядом с центром Минска БелЖД построила за несколько лет. А 19 декабря состоялась церемония ввода в промышленную эксплуатацию ЦУПа.





Стройка ЦУПа велась много лет недалеко от станции метро «Институт культуры» и бизнес-клуба «Имагуру». Однако о ней мало кто был наслышан. Дело в том, что новостройка располагается в немноголюдном микрорайоне и соседствует с промзоной в Стекольном переулке и электродепо «Московское».





Впрочем, застекленный и искривленный фасад моментально притягивает взор к зданию. На красивую форму нового объекта обратил внимание и премьер-министр Сергей Румас. Но подчеркнул, что первостепенно его функциональное назначение. ЦУП БелЖД является примером того, как в Беларуси ведется работа по созданию «технологических комплексов с высокой степенью цифровизации процессов управления».



Начальник БелЖД Владимир Морозов (справа) рассказывает премьер-министру Сергею Румасу о преимуществах нового ЦУПа

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов отметил, что по устоявшейся традиции на день рождения магистрали — 27 декабря отмечается 157-летие дороги — сдаются значимые объекты.

— Таким объектом в этом году стал ЦУП. Это «мозг» БелЖД и возможность дальнейшего развития дороги как технологического комплекса и развития в целом страны, — сказал Морозов.





Ранее у БелЖД имелся Центр управления перевозками. Он располагался в главном офисе магистрали в центре Минска. Однако с течением времени и развитием технологий возникла потребность в новом центре. Подготовительные работы по возведению ЦУПа в Стекольном переулке начались еще в 2011 году. Но завершить задуманное удалось только в 2019-м. Новый центр обошелся примерно в 20 млн долларов.





Основные задачи ЦУПа — обеспечение следования пассажирских и грузовых поездов, техническое обслуживание и проведение плановых ремонтов на инфраструктуре БелЖД, управление локомотивными и вагонными парками, грузовыми вагонами белорусских грузоотправителей, взаимодействие с аналогичными структурами соседних железнодорожных администраций, а также оперативными структурами Беларуси.





Управление перевозками на БелЖД осуществляется диспетчерами, работающими посменно в круглосуточном режиме. Персонал ежесуточно организует работу и управление движением более чем 1 тысячи пассажирских поездов, более 700 грузовых, а также парком локомотивов (более 400 единиц).





Важным элементом ЦУПа является информационное табло коллективного пользования площадью почти 80 кв. м. Оно состоит из 64 мониторов и имеет различные режимы отображения информации. Это позволяет в режиме реального времени оперативно оценивать работу дороги в целом, вырабатывать необходимые управленческие решения по организации перевозок.





Стоит отметить, что в настоящее время ЦУП обеспечивает движение поездов на 70% эксплуатационной длины дороги. В 2022 году все диспетчерские участки будут управляться из центра.



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