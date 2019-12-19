МИД: Мы призвали ЕС найти возможность «заморозить» цену шенгена для белорусов на уровне 60 евро

Источник материала: Tut.by

Белорусский МИД еще в сентябре был готов подписать пакет соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Однако европейские партнеры за три месяца не смогли завершить свои процедуры и озвучили предложение сделать это в январе следующего года. Поэтому МИД призвал ЕС, до вступления соглашений в силу, найти возможность «заморозить» цену на шенген для белорусов на уровне 60 евро, когда в феврале он подорожает для всех до 80 евро. Так пресс-секратерь МИД Беларуси прокомментировал TUT.BY заявление представителей ЕС.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, накануне стало известно, что ЕС предложил белорусской стороне подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии в январе в Брюсселе. В МИД Беларуси заявляют, что готовы это сделать хоть сегодня.

— Мы полностью готовы подписывать эти соглашения с 18 сентября этого года, с момента издания соответствующих указов президента Беларуси. Готовы до конца еще этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе — то, начиная с 3 числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела.

Однако наши европейские партнеры за три месяца не смогли завершить свои процедуры и озвучили предложение сделать это в январе следующего года. Что стало причиной столь долгой внутренней работы, будет корректнее спросить у них, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Сейчас идут консультации с европейцами по согласованию даты и формата процедуры подписания. При этом европейская сторона попросила дать ей еще три недели для технической сверки текста этого соглашения. Ускорить даже этот процесс, несмотря на декларируемое стремление упростить свободу передвижения для белорусов, считают в МИД, европейским структурам почему-то затруднительно.

В МИД также напоминают, что после подписания соглашения подлежат ратификации Национальным собранием Республики Беларусь, со стороны ЕС — одобрению Европейским парламентом. И они вступят в силу в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами указанных процедур.

Поэтому уже сейчас очевидно, что при подписании в предложенные ЕС сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро (2 февраля 2020 года). То есть как минимум несколько месяцев белорусы будут вынуждены платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро.

— Мы живем не на Луне и получаем зарплату в белорусских рублях. Поэтому прекрасно понимаем, что означает данная сумма для граждан нашей страны, которые находятся на первом месте в мире по количеству выданных шенгенских виз, — говорит Глаз.

В связи с этим белорусский МИД призвал европейскую сторону изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения для того, чтобы не повышать, «заморозить», тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз.

— Субстантивной реакции мы пока не получили, но хочется верить, что вопрос рассматривается, — сказал Глаз.