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Милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона
20.12.2019 14:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 40 человек уже вызвали в милицию для составления протоколов за участие в акциях протестов 7 и 8 декабря и профилактических бесед, чтобы предупредить о незаконности участия в несанкционированных массовых мероприятиях.
Протоколы на участников акции составили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Павла Северинца за участие в акциях
На правозащитников, которые наблюдали за акциями, протоколы не составили, но зампредседателю «Весны», как сообщает
Некоторым участникам акций позвонили из милиции и провели профилактическую беседу «чтобы предупредить о неучастии в несанкционированных акция». Кроме активистов, правозащитника Алеся Беляцкого, такие звонки получили и журналисты, которые работали на акциях протеста 7 и 8 декабря и были обозначены бейджами «пресса».
Из милиции позвонили и фотокорреспонденту TUT.BY Ольге Шукайло, которая снимала акцию протеста 8 декабря, имела редакционное задание и была обозначена удостоверением «пресса». Сотрудник милиции по телефону заявил Шукайло, что она участвовала в акции протеста и не имела аккредитации. Но аккредитацию для работы на территории Беларуси должны получать журналисты иностранных средств массовой информации. Журналистам белорусских СМИ аккредитация для работы на массовых мероприятиях не требуется.
ГУВД Мингорисполкома, по следам профилактической беседы РУВД с Северинцем, выпустило
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Милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона
Беседы проводили, «чтобы предупредить о неучастии в несанкционированных акция».
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