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Милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона

20.12.2019 14:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более 40 человек уже вызвали в милицию для составления протоколов за участие в акциях протестов 7 и 8 декабря и профилактических бесед, чтобы предупредить о незаконности участия в несанкционированных массовых мероприятиях.


Протоколы на участников акции составили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Павла Северинца за участие в акциях осудили на 15 суток. Правда, на Окрестина его сразу не отправили, а провели профилактическую беседу, настоятельно рекомендовав больше не нарушать закон, призывая к участию в несанкционированной акции, и отпустили домой. На Окрестина на 15 суток попали координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Максим Винярский и лидер незарегистрированной организации «Молодой фронт» Денис Урбанович.

На правозащитников, которые наблюдали за акциями, протоколы не составили, но зампредседателю «Весны», как сообщает spring96.org, Валентину Стефанович позвонил сотрудник Партизанского РУВД Минска Дмитрий Кондаль и пригласил явиться для дачи объяснений по поводу участия в акции протеста 7 декабря.

Некоторым участникам акций позвонили из милиции и провели профилактическую беседу «чтобы предупредить о неучастии в несанкционированных акция». Кроме активистов, правозащитника Алеся Беляцкого, такие звонки получили и журналисты, которые работали на акциях протеста 7 и 8 декабря и были обозначены бейджами «пресса».

Из милиции позвонили и фотокорреспонденту TUT.BY Ольге Шукайло, которая снимала акцию протеста 8 декабря, имела редакционное задание и была обозначена удостоверением «пресса». Сотрудник милиции по телефону заявил Шукайло, что она участвовала в акции протеста и не имела аккредитации. Но аккредитацию для работы на территории Беларуси должны получать журналисты иностранных средств массовой информации. Журналистам белорусских СМИ аккредитация для работы на массовых мероприятиях не требуется.

ГУВД Мингорисполкома, по следам профилактической беседы РУВД с Северинцем, выпустило пресс-релиз. В нем правоохранители объяснили, что 20 декабря в здании Дворца Республики будет проводиться благотворительная акция, в которой примет участие много людей, а проведение несанкционированного мероприятия представляет угрозу безопасности детей и их родителей. Правоохранители предупредили Северинца об административной ответственности в случае призывов к сбору на площади. Также правоохранители заявили, что «со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия».

 
Теги: Минск
 
 
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Беседы проводили, «чтобы предупредить о неучастии в несанкционированных акция».
 
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