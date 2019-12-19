Где можно будет обменять деньги старого образца?

Источник материала: Вороновская газета

Банкноты образца 2000 года, которыми расплачивались в Беларуси до деноминации, все еще можно обменять на деньги образца 2009 года. Пока это можно сделать во всех банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. С 1 января новые банкноты взамен старых будут выдавать только в Национальном банке. Обменивать деньги будут без ограничений и взимания вознаграждения.

Напомним, деноминация белорусского рубля проводилась с 1 июля 2016 года. До 31 декабря 2016 года оба образца денежных знаков были в параллельном обращении.

С 1 января 2022 года обмен старых денег прекращается –купюры будут считаться недействительными.