|
Где можно будет обменять деньги старого образца?
20.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Банкноты образца 2000 года, которыми расплачивались в Беларуси до деноминации, все еще можно
Напомним, деноминация белорусского рубля проводилась с 1 июля 2016 года. До 31 декабря 2016 года оба образца денежных знаков были в параллельном обращении.
С 1 января 2022 года обмен старых денег прекращается –купюры будут считаться недействительными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банкноты образца 2000 года, которыми расплачивались в Беларуси до деноминации, все еще можно обменять на деньги образца 2009 года. Пока это можно сделать во всех...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)