Россия и Беларусь пока не договорились по газу, нефти и налогам

Источник материала: Tut.by

Россия и Беларусь по итогам встречи президентов двух стран в Петербурге не сняли противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки, передает interfax.by.

«У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности», — заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это, по его словам, нефть, газ и налоги.

Напомним, 7 декабря в Сочи прошли переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Планировалось, что президенты обсудят насущные вопросы двусторонних отношений и подпишут дорожные карты углубленной интеграции в Союзном государстве. Накануне, 6 декабря, в Сочи прошли переговоры премьеров Беларуси и РФ Сергея Румаса и Дмитрия Медведева о согласовании дорожных карт. Дмитрий Медведев, комментируя работу по дорожным картам, отметил, что работа проделана большая, но без помощи президентов не обойтись. На встрече в Сочи 7 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин не подписали дорожные карты углубленной интеграции в Союзном государстве.

При этом в Минске 7 и 8 декабря прошли акции протеста против углубленной интеграции с Россией.

До встречи в Сочи власти Беларуси и России согласовали 21 интеграционную дорожную карту. Остаются несогласованными 8 из 31 карт. Как сообщил 8 декабря посол Беларуси в Москве Владимир Семашко, на прошедших переговорах в Сочи удалось согласовать проекты документов по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб.

Ранее в числе несогласованных назывались и документы по самым сложным вопросам — по рынкам нефти и газа. Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в течение недели, отмечал 8 декабря Владимир Семашко.

В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас Беларусь покупает голубое топливо за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко заявлял, что с 2020 года Беларуси удастся «выйти на снижающуюся траекторию» ценообразования.