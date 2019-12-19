|
Россия и Беларусь пока не договорились по газу, нефти и налогам
20.12.2019 15:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия и Беларусь по итогам встречи президентов двух стран в Петербурге не сняли противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки, передает
«У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности», — заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это, по его словам, нефть, газ и налоги.
Напомним, 7 декабря в Сочи
При этом в Минске 7 и 8 декабря
До встречи в Сочи власти Беларуси и России согласовали 21 интеграционную дорожную карту. Остаются несогласованными 8 из 31 карт. Как
Ранее в числе несогласованных назывались и документы по самым сложным вопросам — по рынкам нефти и газа. Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в течение недели, отмечал 8 декабря Владимир Семашко.
В ближайшие два года страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас Беларусь покупает голубое топливо за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко заявлял, что с 2020 года Беларуси удастся «выйти на снижающуюся траекторию» ценообразования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия и Беларусь по итогам встречи президентов двух стран в Петербурге не сняли противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки, передает interfax.by.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)