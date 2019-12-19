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Беларусь готова в любой день подписать пакет соглашений с Европейским союзом — МИД
20.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь готова в любой день подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии и заинтересована сделать это как можно быстрее. Это подтвердил
19 декабря 2019 года
Анатолий Глаз подчеркнул: «Мы полностью готовы подписывать эти соглашения еще с 18 сентября 2019 года, с момента издания соответствующих указов Президента Беларуси. Готовы до конца этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе — то начиная с 3 числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела».
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Беларусь готова в любой день подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии и заинтересована сделать это как можно быстрее....
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