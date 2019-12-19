Беларусь готова в любой день подписать пакет соглашений с Европейским союзом — МИД

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь готова в любой день подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии и заинтересована сделать это как можно быстрее. Это подтвердил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

19 декабря 2019 года Совет ЕС одобрил соглашение с Беларусью о реадмиссии, и Евросоюз официально предложил подписать пакет соглашений с Беларусью по упрощению выдачи виз и реадмиссии в январе 2020 года.

Анатолий Глаз подчеркнул: «Мы полностью готовы подписывать эти соглашения еще с 18 сентября 2019 года, с момента издания соответствующих указов Президента Беларуси. Готовы до конца этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе — то начиная с 3 числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела».

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