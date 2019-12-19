ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь готова в любой день подписать пакет соглашений с Европейским союзом — МИД

20.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Беларусь готова в любой день подписать пакет соглашений с Европейским союзом — МИД

Беларусь готова в любой день подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии и заинтересована сделать это как можно быстрее. Это подтвердил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

19 декабря 2019 года Совет ЕС одобрил соглашение с Беларусью о реадмиссии, и Евросоюз официально предложил подписать пакет соглашений с Беларусью по упрощению выдачи виз и реадмиссии в январе 2020 года.

Анатолий Глаз подчеркнул: «Мы полностью готовы подписывать эти соглашения еще с 18 сентября 2019 года, с момента издания соответствующих указов Президента Беларуси. Готовы до конца этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе — то начиная с 3 числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела».

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова в любой день подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии и заинтересована сделать это как можно быстрее....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика