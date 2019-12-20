«Однушки» неожиданно подорожали. «Айрон» внес изменения в проектную декларацию по дому на Дзержинского

Монолитно-каркасный шестисекционный переменной этажности 21−19−17−18−21−18 жилой дом №3 по генплану рассчитан на 404 квартиры. Он имеет частично вентилируемый фасад из керамогранита. Объект начал строиться 14 февраля 2019 года и планируется к сдаче 14 июля 2022 года.

Напомним, 9-го октября компания «Айрон» предложила квартиры в новом доме № 3 по генплану в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» — местного проезда с паркингом (2-я очередь строительства).

Согласно проектной декларации для заключения договоров долевого строительства не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам и юрлицам предлагались следующие квартиры:

— однокомнатные общей площадью 39−41 кв.м. Купить новую квартиру в Минске у застройщика при 100-процентной оплате можно было за 1400 долл.США/кв.м в эквиваленте, при оплате в рассрочку — за 1430 долл.США/кв.м в эквиваленте;

— двухкомнатные общей площадью 50−53 кв. м за 1350 долл.США/кв.м при полной оплате и 1380 долл. США/кв.м — при оплате в рассрочку;

— двухкомнатные общей площадью 58−63 кв. м за 1320 долл.США/кв.м при полной оплате и 1350 долл. США/кв.м — при оплате в рассрочку;

— трехкомнатные общей площадью 69−72 кв. м за 1230 долл.США/кв.м при 100-процентной оплате и 1250 долл. США/кв.м — при оплате в рассрочку;

— трехкомнатные общей площадью 73−86 кв. м за 1200 долл.США/кв.м при 100-процентной оплате и 1250 долл. США/кв.м — при оплате в рассрочку;

— четырехкомнатные общей площадью 92−100 кв. м и пятикомнатные общей площадью 113−114 кв. м при полной оплате за 1100 долл.США/кв.м, при оплате в рассрочку — за 1150 долл.США/кв.м.

Однако в проектной декларации появились изменения. Подорожал квадратный метр в «однушках». Сейчас его цена составляет при 100-процентной оплате 1450 долл.США/кв.м в эквиваленте, при оплате в рассрочку — 1480 долл.США/кв.м в эквиваленте.

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