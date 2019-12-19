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Совет Европы осудил еще одну смертную казнь в Беларуси
20.12.2019 00:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет Европы сожалеет о новой смертной казни в Беларуси,
«Мы сожалеем об очередной казни в Беларуси. Мы призываем Беларусь отменить смертную казнь или хотя бы ввести мораторий. Смерть не является справедливостью», — написал он.
17 декабря был
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Совет Европы сожалеет о новой смертной казни в Беларуси, сообщил пресс-секретарь организации Дэниэль Хольтген.
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