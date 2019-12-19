Совет Европы осудил еще одну смертную казнь в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Совет Европы сожалеет о новой смертной казни в Беларуси, сообщил пресс-секретарь организации Дэниэль Хольтген.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Мы сожалеем об очередной казни в Беларуси. Мы призываем Беларусь отменить смертную казнь или хотя бы ввести мораторий. Смерть не является справедливостью», — написал он.

17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича. 9 января этого года 36-летний он за убийство с особой жестокостью двух девушек в Бобруйске был приговорен к смертной казни. При рассмотрении его апелляции в Верховном суде он упирал на то, что это было убийство при самообороне. Верховный суд оставил приговор без изменений.