Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, откуда президент получает новостную сводку

Источник материала: Tut.by

20 декабря Александр Лукашенко встречается с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. А как и какая публичная информация из России поступает главе Беларуси? С вопросами об этом накануне очередной встречи руководителей двух стран «Радыё Свабода» обратились к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт.



Наталья Эйсмонт. Фото: belros.tv

Госпожа Эйсмонт ответила на вопросы письменно. Издание приводит ее ответы без сокращений и изменений.

— Во время саммита в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что посмотрел, что пишут накануне его встречи с президентом РФ российские телеграм-каналы и СМИ. Он смотрит дайджесты, которые для него делает Ваша служба, или к тому же он и сам смотрит российские СМИ и соцсети?

— Уверена, что это никакой не секрет, и Вы тоже знаете об этом прекрасно — Президент много внимания уделяет средствам массовой информации. А как же без этого на границе 2019/2020 годов?

Наверное, не ошибусь, если скажу, что одним из важнейших источников поступления информации для главы государства является телевидение. Газеты каждое утро Президент также просматривает. Ну, а о том, что пишут и о чем рассуждают в интернете, на самом деле в первую очередь Александр Григорьевич узнает из документа, который каждое утро готовит пресс-служба.

— А смотрит ли он российские телеканалы? Сколько времени в день?

— Теперь по порядку. Что касается телевидения, вряд ли можно подсчитать, сколько времени просматривает Президент тот или иной канал. Все зависит от контента. Свое, белорусское телевидение, Президент смотрит много, это понятно. Много критикует, делает замечания, конечно, нечасто, но можно услышать и похвалу. И для нас это очень хорошо, так как президентское замечание — большая сила и мотивация делать лучше. Российские телеканалы, насколько я знаю, Президент смотрит разные … разной, скажем так, направленности. Это и «Россия-24», и РБК, и «Дождь». Если говорить о федеральных каналах, то это прежде всего новости.

— Делает ли Ваша служба для него транскрипты важных российских телепередач — ток-шоу тамошних федеральных каналов, передач Соловьева и Киселева?

— Никаких транскриптов отдельных телепередач мы не делаем: если в той или иной программе есть что-то достойное для ознакомления — это обязательно попадет в утренний дайджест. И конечно, не ограничивается Президент только просмотром белорусских и российских телеканалов — смотрит и «Евроньюс», и другие, в зависимости от тематики.

— А смотрит ли президент YouTube-ролики? Каких российских авторов президент смотрит в YouTube, когда смотрит? Или смотрел ли он какие-нибудь ролики Алексея Навального? По каким именно российским изданиям и телеграм-каналам Ваша служба делает для президента дайджест?

— При подготовке информации для главы государства мы не пользуемся жестким утвержденным списком источников. Главный принцип — «важно». Безусловно, учитываем и то, что «интересно». И, конечно, смотрим на охват аудитории — если новость «разошлась», она должна попасть в дайджест. То же самое и с телеграм-каналами, но особого внимания на них не акцентируем — выделяем тенденции. Ошибочно было бы сказать, что этот наш материал — единственный срез интернет-пространства для Президента. Разумеется — нет. Скажу так: если есть необходимость, новость попадет к Президенту немедленно. Ну и конечно, самое интересное из того, что есть в интернете (это касается Вашего вопроса о YouTube-роликах), Александр Григорьевич просматривает. Интернет-пользователей сейчас много, и конечно, внимание Президента обращают на ту или иную информацию.

— Делает ли Ваша служба для президента дайджест информационных ресурсов третьих стран — Украины, Польши, Литвы, США, Германии и др. Какую долю дайджеста зарубежной печати, который делает Ваша служба, составляют российские информационные ресурсы?

— Отвечу и на вопрос о географии осмотров. Здесь, готовя материалы на стол Президенту, мы руководствуемся главным принципом нашей внешней политики — многовекторность. Акцент один — на свое, белорусское. А дальше, кроме российских, широко представлены новости Украины, стран СНГ, Китая, в общем Западной Европы. Доли присутствия зависят в первую очередь от событий, которые произошли в той или иной стране.

— У президента США Дональда Трампа есть любимые информационные ресурсы и очень нелюбимые, с которыми он, тем не менее, знакомится: он любит Fox News и не любит CNN и New York Times. Есть ли у президента Беларуси информресурсы, которые он любит, и такие, которые он считает самыми вредными Fake news, но при этом он все же смотрит, читает, знакомится с содержанием таких?

— Вопрос про «нелюбимые ресурсы», кажется, такого частного рода, что его лучше непосредственно Президенту адресовать. По моему мнению, Президенту нравится всё и все, кто работает на конструктив, пусть даже и имеет иногда критический взгляд.