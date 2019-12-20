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Венедиктов: Для интервью с Лукашенко пришло полторы тысячи вопросов

21.12.2019 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для интервью с Александром Лукашенко Алексею Венедиктову поступило полторы тысячи вопросов. Об этом главный редактор «Эха Москвы» сообщил 21 декабря в эфире своей радиостанции, в программе «Будем наблюдать».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Венедиктов отметил, что будет в Минске 23 декабря, а интервью состоится на следующий день.

«Я в понедельник буду в Минске. Интервью во вторник. Собираю вопросы через твиттер и через свой телеграм-канал aavst. Пришло полторы тысячи вопросов. Приблизительно пополам Беларусь и Россия. Но там есть и Австралия, и Канада», — сказал Венедиктов.

«Огромное спасибо тем, — продолжил он, — кто прислал вопросы, потому что некоторые темы мне в голову не могли прийти, я плохо в них понимаю, но когда тему мне вбрасывают, я очень благодарен».

«И я вот сегодня буду сидеть с фломастером, с маркером вернее, и вот эти полторы тысячи, которые уже распечатаны, буду объединять, собирать, выписывать и т.д. Т. е. я работаю как с президентом. Я вот помню, как перед Клинтоном работал. Точно так же. Только здесь собирать вопросы лучше: там два ограничения — обязательно город и имя. Чтобы я мог от имени, как было сказано, „наш слушатель Сергей Лавров из Москвы спрашивает“. Есть там такой вопрос, ну, хорошо (имя и фамилия совпадают с именем и фамилией министра иностранных дел РФ. — прим. редакции). Завтра воскресенье, буду смотреть „Ведьмака“, вышло восемь серий, первый сезон, посмотрел серию — поработал с документами. Пропало воскресенье, что называется», — рассказал Венедиктов о своих планах.

По словам Венедиктова, изначально интервью Венедиктова с Лукашенко планировалось на 6 декабря, но было отложено из-за встречи белорусского руководителя и президента России Владимира Путина 7 декабря в Сочи.

 
Теги: Минск
 
 
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«И я вот сегодня буду сидеть с фломастером, с маркером вернее, и вот эти полторы тысячи, которые уже распечатаны, буду объединять, собирать, выписывать и т.д. Т. е. я...
 
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