Глусское райпо возглавила Людмила Богданова

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В Глусском районном потребительском обществе новый председатель. На эту должность 12 декабря назначена Людмила Петровна Богданова.

Родилась в 1971 году в городе Чита Российской Федерации. Училась и работала в Беларуси. В 1998 году окончила Белорусский государственный экономический университет по специальности «бухучет, анализ и аудит», второе высшее образование получила в 2005 году после окончания Академии управления при Президенте, специальность по диплому — «деловое администрирование». Трудовой путь нынешний руководитель Глусского райпо начинала в Бобруйске, работала кассиром. Затем в биографии Людмилы Богдановой были Бобруйское медицинское училище, где она работала заместителем главного бухгалтера, и Бобруйская центральная больница, здесь с 1999 по 2015 годы она занимала должность главного бухгалтера. В системе потребительской кооперации работает с 2015 года: районные потребительские общества возглавляла в Крупках, а затем в Мяделе, откуда и переведена в Глуск. Семейное положение — замужем.