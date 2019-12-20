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Топливо на АЗС в Беларуси с 22 декабря дорожает на 1 копейку
21.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Цена автомобильного топлива составит:
«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 долларов до 66,6 доллара за 1 баррель», — пояснили в «Белнефтехим».
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> Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 22 декабря увеличивается на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим». Цена автомобильного...
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