Топливо на АЗС в Беларуси с 22 декабря дорожает на 1 копейку

Источник материала: Полесская правда



Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 22 декабря увеличивается на 1 копейку, сообщает концерн «Белнефтехим».

Цена автомобильного топлива составит:

АИ-92-К5-Евро – 1,63 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,73 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 1,95 руб.,

ДТ – 1,73 руб.

«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 долларов до 66,6 доллара за 1 баррель», — пояснили в «Белнефтехим».