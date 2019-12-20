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Лукашенко обновил состав Совета безопасности

21.12.2019 15:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Указ опубликован на Национальном правовом портале.

В состав совета вошли:

  • Игорь Сергеенко- новый глава Администрации президента
  • Юрий Караев — министр внутренних дел.

Из Совбеза исключены:

  • Олег Белоконев — экс-глава генштаба ВС, который стал депутатом парламента.
  • Михаил Мясникович, экс-спикер Совета Республики.
  • Игорь Шуневич — экс-министр внутренних дел.

Всего в состав совета входит 20 человек — президент, премьер, спикеры двух палат парламента, главы силовых ведомств, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и др. Госсекретарь Совета безопасности — Станислав Зась.

 
 
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Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Указ опубликован на Национальном правовом портале.
 
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