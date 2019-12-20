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Лукашенко обновил состав Совета безопасности
21.12.2019 15:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко
В состав совета вошли:
Из Совбеза исключены:
Всего в состав совета входит 20 человек — президент, премьер, спикеры двух палат парламента, главы силовых ведомств, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко и др. Госсекретарь Совета безопасности — Станислав Зась.
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Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Указ опубликован на Национальном правовом портале.
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