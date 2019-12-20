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В Минске люди снова собираются на митинг против интеграции с Россией

21.12.2019 13:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске начинается очередной митинг против интеграции с Россией. Это уже четвертая акция за последние две недели. Митинг, как и все предыдущие разы, не согласован с властями.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Павел Северинец, пришедший на Октябрьскую площадь, объяснил, что этот митинг организовывали «депутаты независимости» — депутаты 12-го созыва Верховного совета, и какой именно у них план, он пока не знает.

К 14 часам на Октябрьской собралось с десяток активистов с бчб-флагами. Автозаков вокруг площади не видно, но сотрудники милиции в штатском, традиционно наблюдают за собравшимися и снимают их на камеры.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Накануне в центре Минска на акцию против интеграции с Россией и переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, по разным оценкам, собралось от 700 до 1100 человек. Колонна прошла по проспекту Независимости к Дому правительства и через улицу Немигу и Зыбицкую вернулась к Октябрьской площади, где выстроилась в «живую цепь».

Две первые акции прошли 7 и 8 декабря, накануне и в день переговоров президентов Беларуси и России. После этого милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы, предупредив о нарушении закона, на часть участников составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Один из организаторов акций Павел Северинец рассказал, что в плане на 21 декабря лишь проведение митинга на Октябрьской площади. Шествие не предусматривается.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне в центре города на акцию против интеграции с Россией и переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, по разным оценкам, собралось от 700 до 1100...
 
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