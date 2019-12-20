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В Минске люди снова собираются на митинг против интеграции с Россией
21.12.2019 13:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске начинается очередной митинг против интеграции с Россией. Это уже четвертая акция за последние две недели. Митинг, как и все предыдущие разы, не согласован с властями.
Павел Северинец, пришедший на Октябрьскую площадь, объяснил, что этот митинг организовывали «депутаты независимости» — депутаты 12-го созыва Верховного совета, и какой именно у них план, он пока не знает.
К 14 часам на Октябрьской собралось с десяток активистов с бчб-флагами. Автозаков вокруг площади не видно, но сотрудники милиции в штатском, традиционно наблюдают за собравшимися и снимают их на камеры.
Накануне в центре Минска
Две первые акции прошли 7 и 8 декабря, накануне и в день переговоров президентов Беларуси и России. После этого милиция провела с участниками массовых акций профилактические беседы,
Один из организаторов акций Павел Северинец рассказал, что в плане на 21 декабря лишь проведение митинга на Октябрьской площади. Шествие не предусматривается.
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