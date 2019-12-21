На открытии ресторана «Лебяжий» выступили J: Морс, Тяни-Толкай и Александр Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске помпезно открылся ресторан «Лебяжий», который построен у границ одноименного заказника. Репортажи с открытия можно было увидеть не только в сторис известных спортсменов и артистов, но и на страницах официальных медиа и в эфире государственных телеканалов, пишет Reform.by .



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Судя по фото и видео, поздравить владельцев с запуском нового бизнеса и развлечь гостей прибыли J: Морс, Тяни-Толкай, Алена Ланская, глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Создать подобный объект было просьбой минчан. И президент откликнулся! По его поручению и возвели спортивный комплекс. Причем в кратчайшие сроки и что важно — без использования бюджетных средств», — отметили в эфире телеканала «Беларусь-1».

Строительство ресторана «Лебяжий», который входит в комплекс «Олимпик Парк» на проспекте Победителей, сопровождалось скандалами. После того, как суд оштрафовал застройщика за строительно-монтажные работы без необходимых разрешений, указом президента от 5 декабря 2018 года № 468 в генплан Минска срочно внесли изменения и исключили территорию застройки из зоны природных особо охраняемых территорий.

Таким образом компания «Тапас» возвела рядом с заказником комплекс «Олимпик Парк», включающий в себя многоквартирные жилые дома, коттеджи, спортивный центр с двумя ледовыми аренами и ресторан, построенный на берегу водоема вопреки протестам экологов и общественных активистов.