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Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Беларусью
22.12.2019 17:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил в воскресенье
— Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Беларусью, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков, — сказал он.
При этом Новиков отметил, что Россия полностью согласовала финальную версию дорожной карты.
— Нашей стороной она подписана 19 декабря. Теперь мы ожидаем подписание со стороны Беларуси, — отметил он.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1»
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Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.
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