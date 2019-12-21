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Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Беларусью

22.12.2019 17:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию дорожной карты, которая согласована РФ и ждет подписания со стороны Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Беларусью, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков, — сказал он.

При этом Новиков отметил, что Россия полностью согласовала финальную версию дорожной карты.

— Нашей стороной она подписана 19 декабря. Теперь мы ожидаем подписание со стороны Беларуси, — отметил он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сообщил, что конкретная дата отмены роуминга между Россией и Беларусью в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения.

 
 
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Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.
 
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