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Орешкин: Конкретная дата отмены роуминга между Россией и Беларусью в 2020 году зафиксирована

22.12.2019 16:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конкретная дата отмены роуминга между Россией и Беларусью в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», пишет ТАСС.


Максим Орешкин. Фото: Reuters

«Предполагается отмена роуминга. Это уже следующий год, зафиксирована конкретная дата, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения», — сказал он.

2 августа 2019 года министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов пояснил, что отмена роуминга потребует изменения в законодательстве двух стран.

Отмена роуминга входит в пакет дорожных карт Союзного государства, которые обсуждали на минувшей встрече президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. По информации СМИ, взаимная отмена роуминга предусмотрена с 1 июня 2020 года. 20 декабря на встрече в Санкт-Петербурге рассматривались 31 дорожная карта, но по трем ключевым вопросам — по газу, нефти и налогам, стороны не смогли договориться.

 
 
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«Предполагается отмена роуминга. Это уже следующий год, зафиксирована конкретная дата, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения», - сказал он.
 
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