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Орешкин: Конкретная дата отмены роуминга между Россией и Беларусью в 2020 году зафиксирована
22.12.2019 16:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конкретная дата отмены роуминга между Россией и Беларусью в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале
«Предполагается отмена роуминга. Это уже следующий год, зафиксирована конкретная дата, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения», — сказал он.
2 августа 2019 года министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов пояснил, что отмена роуминга потребует изменения в законодательстве двух стран.
Отмена роуминга входит в пакет
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«Предполагается отмена роуминга. Это уже следующий год, зафиксирована конкретная дата, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения», - сказал он.
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