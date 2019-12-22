«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

Детский образовательный проект компании называется «Полярная станция». Ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления и о том, что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия.

Опытные педагоги проводят здесь с детьми также занятия по различным видам творчества – ребята учатся лепить, рисовать, мастерить различные поделки. Работать «Полярная станция» будет до 8 января.