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«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

23.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Дана Молл» в преддверии Нового года стал не только местом, где ищут подарки друзьям и близким, но и площадкой для серьезной дискуссии о будущем Минска, Беларуси и даже всей планеты. Компания «Дана Холдингз» предложила всем принять участие в общественной дискуссии о последствиях климатических изменений. На протяжении часа в центральном атриуме, прямо у новогодней елки, посетители торгового центра обсуждали проблемы экологии вместе с учеными Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета.

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

«Мы хотим рассказать о проблеме экологии в первую очередь детям»

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

Каждый год мы думаем о том, как порадовать наших самых маленьких гостей атмосферой новогоднего праздника, - отмечает председатель совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич. - Не скучают и взрослые – мы привезли в Минск самые известные бренды, чтобы удовлетворить интересы все более требовательных белорусских клиентов. И рады, что все больше иностранцев приезжают в наш торговый центр – литовцы, поляки, русские, гости из других стран. Именно поэтому ежемесячный трафик «Дана Молл» составляет свыше 1,5 миллиона посетителей. Минчанам больше нет необходимости уезжать за покупками за границу. Мы делаем все, чтобы радовать людей, чтобы их Новый год ничем не отличался от Нового года в парижской «Гелери Лафайетт» или лондонском «Харродсе».

Однако акции в ТРЦ «Дана Молл» в этом году посвящены теме глобального потепления - самой актуальной экологической проблеме планеты. Даже в оформлении торгово-развлекательного центра доминирует этот вопрос.

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»
«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

Компания «Дана Холдингз» решила подробнее рассказать о проблеме изменения климата – и в первую очередь детям, потому что именно им придется заниматься последствиями происходящих сегодня процессов уже во взрослой жизни. Правильное отношение к состоянию окружающей среды важно воспитывать с самых юных лет – дети должны понимать, к чему может привести бесконтрольная эксплуатация природных ресурсов.

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»
«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»
«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

Детский образовательный проект компании называется «Полярная станция». Ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления и о том, что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия.

Опытные педагоги проводят здесь с детьми также занятия по различным видам творчества – ребята учатся лепить, рисовать, мастерить различные поделки. Работать «Полярная станция» будет до 8 января.

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»
«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»
«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

Следует отметить, что дети тонко чувствуют справедливость, их не убедить, что можно вырубать леса или отказываться от уменьшения вредных выбросов ради экономической целесообразности. Именно поэтому защита природы находит в их сердцах такой чистый и искренний отклик. Деду Морозу в Беловежскую пущу посредством «Новогодней почты», которая работала в ТРЦ до середины декабря, ребята отправили тысячи писем со своими предложениями, как спасти планету от глобального потепления, - говорят представители компании.  

Главный Дед Мороз страны прочитал все эти послания. И приехал в Минск на праздник – поблагодарить ребят за активность и поздравить с наступающим Новым годом.

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»
«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

«От климатических изменений мы несем огромные экономические потери»

Но взрослые тоже не должны оставаться в стороне от проблем изменения климата. Таяние ледников и повышение уровня мирового океана касаются всех, и думать об этом должны не только Нидерланды или Исландия. Именно поэтому в «Дана Молл» состоялась первая общественная дискуссия на тему климатических изменений.

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

Кандидат биологических наук Владимир Копиця очень доходчиво объяснил, почему эта тема важна для нашей страны:

– В Беларуси меняется контрастность климата. Летний сезон становится засушливым - например, уже несколько лет подряд июнь очень сухой. Мы получаем огромные экономические потери из-за того, что высыхают целые регионы, которые находятся на легких почвах и у которых водоснабжение ограничено и зависит прежде всего от осадков.

Меняется и зимний температурный режим:

– До середины января стоит либо пограничная, либо слабоположительная погода, а потом наступает резкое похолодание. А жизненный цикл наших растений основан на том, что осенью они уходят на период покоя. И при теплом начале зимы многие растения, например, вишни или сливы, из этого периода покоя выходят и легко повреждаются зимними заморозками, - объясняетВладимирНиколаевич. – А это вновь экономические потери и большие риски для плодоводства. Такая же ситуация – в земледелии: озимые культуры страдают, а перевод сельского хозяйства только на яровые культуры на сегодняшний момент нерентабелен.

Та же проблема – в лесоводстве, прудоводстве. Именно поэтому, считает ученый, оставаться вне решения проблем климатических изменений Беларусь не может.

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

Кандидат биологических наук Ирина Ровенская, которая также участвовала в общественной дискуссии, назвала такую форму работы с населением очень полезной.

– Многие из нас, что называется, не в теме – люди живут, у них свои проблемы, и они даже не понимают, что могут что-то сделать для всеобщего блага. А ведь помочь планете можно даже мелочами, но в глобальном масштабе они будут очень значимы и для страны, и для всего мира, – считает Ирина Александровна.

«Людей очень волнует комфортная среда жизни, зеленые зоны»

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

По мнению еще одного участника дискуссии, кандидата сельскохозяйственных наук Виктории Мисюченко, разговор вышел на достаточно неожиданные для широкой публики темы.

– Затрагивались не только классические проблемы вроде раздельного сбора отходов или развития электротранспорта, но и вопросы заболевания и вырубки растений в городе, функционирования и роли зеленых зон в жилищном строительстве. Раздельный сбор мусора, например, успешно внедряется в городе, но многие не понимают значения этой работы. В определенной степени такой постановкой вопросов люди были даже удивлены. И состоявшийся разговор, считаю, был очень полезен для всех, но особенно для детей, школьников и студентов, которых в «Дана Молл» было сегодня очень много. Встреча имела важный познавательный экологический аспект, – прокомментировала Виктория Вячеславовна.

Внимание компании «Дана Холдингз» к проблемам экологии и природопользования, как говорит Вибор Мулич, не разовая акция, а целенаправленная и осознанная позиция:

– Мы строим городское жилье будущего. И считаем, что жилое пространство должно быть максимально благоприятно и комфортно для людей, в том числе с точки зрения экологии. В многофункциональном комплексе «Минск Мир» буквально в каждом квартале проектируются зеленые зоны, а центральную часть всего комплекса займет новый большой городской парк, который будет заложен и оборудован ко времени окончательной сдачи строительства. В комплексе «Маяк Минска» в ближайшее время будет проведено масштабное озеленение - будет высажено более 250 больших, взрослых деревьев, выращенных в питомнике. Здесь также организован полный цикл раздельного сбора бытовых отходов - так, как это принято во всем мире.

«Думать надо сейчас, иначе будет поздно». «Дана Холдингз» занялась городской экологией и хочет высадить 250 взрослых деревьев в «Маяке Минска»

Экологические проблемы волнуют людей во всем мире. Как международная компания, которая ведет социально ответственный бизнес, «Дана Холдингз» считает необходимым поддерживать усилия по защите окружающей среды.

– У детей и молодежи необходимо воспитывать чувство ответственного и бережного отношения к природе. Одной из форм такой работы мы избрали общественные дискуссии по проблемам изменения климата, в которых может принять участие любой желающий, – говорит Вибор Мулич.

Эко-встречи со специалистами и учеными в «Дана Молл» продолжатся - на декабрь и январь запланировано проведение не менее четырех дискуссий. Приходите, слушайте, задавайте вопросы, высказывайтесь.

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Теги: Минск
 
 
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Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Дана Молл» в преддверии Нового года стал не только местом, где ищут подарки друзьям и близким, но и площадкой...
 
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