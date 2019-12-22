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Белорусы Путина. Как распределяются белорусы по регионам России
23.12.2019 09:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По последней переписи населения, состоявшейся десять лет назад, на территории Российской Федерации проживало более чем полмиллиона этнических белорусов. Это — 16-й показатель в национальном составе страны. Больше всего белорусов живет в Москве, а в процентном отношении самый белорусский регион — Республика Карелия.
В преддверии новой всероссийской переписи, которая должна состояться в наступающем году, TUT.BY в инфографике изучил расселение белорусов в соседней стране и выделил самые белорусские регионы Российской Федерации на основании
По состоянию на 2010 год, относили себя к белорусам 521 443 гражданина Российской Федерации. В эту цифру также включены те респонденты, которые назвали себя «беларусами», «ибурягами», «литвинами», «литвяками», «пинчуками», «полешуками», «полещуками», «полочанами», «поляками с языком белорусским».
В национальном разрезе белорусы занимали 16-е место — между осетинами и кабардинцами. Среди тех, кто оказался выше белорусов в этом списке, кроме осетин также русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне, аварцы, мордва, казахи, азербайджанцы, даргинцы, удмурты и марийцы.
Больше всего белорусов проживало в российской столице. Но Москве на пятки наступал Санкт-Петербург, в котором белорусы входили в тройку самых распространенных этносов вслед за русскими и украинцами. В городе на Неве белорусы составляли десять лет назад свыше 0,9% всего населения.
В процентном отношении самым белорусским регионом Российской Федерации была Республика Карелия, в котором на долю этнических белорусов приходилось свыше 3,7% всего населения. Причем, это единственный регион, где их было больше, чем украинцев (белорусы занимали здесь третье место вслед за русскими и карелами).
Всего регионов, где белорусы были третьи по численности (третье место — самый высокий показатель), в 2010 году было десять. Семь из них административно относились к Северо-Западному федеральному округу. Он был лидером среди округов и по численности белорусов, и по их доле в общем народонаселении.
Еще в трех регионах (в Калужской, Архангельской и Новгородской областях) белорусы занимали четвертое место, а в десяти административных единицах (4 из них находились в Центральном, 3 — в Дальневосточном, 2 — в Северо-Западном и 1 -в Сибирском федеральных округах) занимали пятое место.
В российской столице белорусы в 2010 году были седьмыми по численности после русских, украинцев, татар, армян, азербайджанцев и евреев.
В 2014 году была проведена
Топ-10 регионов России с самой большой численностью белорусов
Топ-10 регионов, в которых белорусы входят в тройку превалирующих национальностей
Топ-10 регионов с самым высоким процентом белорусского населения
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По последней переписи населения, состоявшейся десять лет назад, на территории Российской Федерации проживало более чем полмиллиона этнических белорусов.
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