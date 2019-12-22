Белорусы Путина. Как распределяются белорусы по регионам России

Источник материала: Tut.by

По последней переписи населения, состоявшейся десять лет назад, на территории Российской Федерации проживало более чем полмиллиона этнических белорусов. Это — 16-й показатель в национальном составе страны. Больше всего белорусов живет в Москве, а в процентном отношении самый белорусский регион — Республика Карелия.



Калининградская область — один из самых «белорусских» регионов России. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

В преддверии новой всероссийской переписи, которая должна состояться в наступающем году, TUT.BY в инфографике изучил расселение белорусов в соседней стране и выделил самые белорусские регионы Российской Федерации на основании результатов исследования 2010 года.

По состоянию на 2010 год, относили себя к белорусам 521 443 гражданина Российской Федерации. В эту цифру также включены те респонденты, которые назвали себя «беларусами», «ибурягами», «литвинами», «литвяками», «пинчуками», «полешуками», «полещуками», «полочанами», «поляками с языком белорусским».

В национальном разрезе белорусы занимали 16-е место — между осетинами и кабардинцами. Среди тех, кто оказался выше белорусов в этом списке, кроме осетин также русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне, аварцы, мордва, казахи, азербайджанцы, даргинцы, удмурты и марийцы.

Больше всего белорусов проживало в российской столице. Но Москве на пятки наступал Санкт-Петербург, в котором белорусы входили в тройку самых распространенных этносов вслед за русскими и украинцами. В городе на Неве белорусы составляли десять лет назад свыше 0,9% всего населения.

В процентном отношении самым белорусским регионом Российской Федерации была Республика Карелия, в котором на долю этнических белорусов приходилось свыше 3,7% всего населения. Причем, это единственный регион, где их было больше, чем украинцев (белорусы занимали здесь третье место вслед за русскими и карелами).

Всего регионов, где белорусы были третьи по численности (третье место — самый высокий показатель), в 2010 году было десять. Семь из них административно относились к Северо-Западному федеральному округу. Он был лидером среди округов и по численности белорусов, и по их доле в общем народонаселении.

Еще в трех регионах (в Калужской, Архангельской и Новгородской областях) белорусы занимали четвертое место, а в десяти административных единицах (4 из них находились в Центральном, 3 — в Дальневосточном, 2 — в Северо-Западном и 1 -в Сибирском федеральных округах) занимали пятое место.

В российской столице белорусы в 2010 году были седьмыми по численности после русских, украинцев, татар, армян, азербайджанцев и евреев.

В 2014 году была проведена перепись населения на аннесксированном Россией Крымском полуострове. В Республике Крым белорусы оказались пятыми по численности (после русских, украинцев, крымских татар и татар) с долей в общем населении 0,98%, а в городе Севастополе — третьими (1,01%).

Топ-10 регионов России с самой большой численностью белорусов

№ Регион Федеральный округ Численность белорусов в 2010 г., человек 1 Москва ЦФО 39 225 2 Санкт-Петербург СЗФО 38 136 3 Калининградская область СЗФО 32 497 4 Московская область ЦФО 31 665 5 Тюменская область УФО 25 648 6 Республика Карелия СЗФО 23 345 7 Краснодарский край ЮФО 16 890 8 Ленинградская область СЗФО 16 830 9 Ростовская область ЮФО 16 493 10 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра УФО 14 703

Топ-10 регионов, в которых белорусы входят в тройку превалирующих национальностей

Регион Федеральный округ Численность белорусов в 2010 г., человек Лидеры (1−2 места) Санкт-Петербург СЗФО 38136 Русские, украинцы Калининградская область СЗФО 32497 Русские, украинцы Республика Карелия СЗФО 23345 Русские, карелы Ленинградская область СЗФО 16830 Русские, украинцы Мурманская область СЗФО 12050 Русские, украинцы Смоленская область ЦФО 12012 Русские, украинцы Псковская область СЗФО 6772 Русские, украинцы Брянская область ЦФО 5510 Русские, украинцы Амурская область ДФО 4162 Русские, украинцы Вологодская область СЗФО 3278 Русские, украинцы

Топ-10 регионов с самым высоким процентом белорусского населения

№ Регион Федеральный округ Доля белорусов к населению региона, в % Численность белорусов в 2010 г., человек 1 Республика Карелия СЗФО 3,7795 23 345 2 Калининградская область СЗФО 3,6356 32 497 3 Мурманская область СЗФО 1,6691 12 050 4 Ямало-Ненецкий автономный округ УФО 1,2822 6 480 5 Смоленская область ЦФО 1,2723 12 012 6 Ленинградская область СЗФО 1,0505 16 830 7 Псковская область СЗФО 1,0438 6 772 8 Республика Коми СЗФО 1,0370 8 859 9 Санкт-Петербург СЗФО 0,9022 38 136 10 Тюменская область УФО 0,7995 25 648