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Беларусь и Россия отработают механизмы снятия ограничений по продовольствию в ближайшие месяцы

22.12.2019 23:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На формализацию договоренностей по снятию ограничений на поставки белорусской продукции в Россию понадобится от 2−3 месяцев до полугода. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил вице-премьер Владимир Дворник.


Владимир Дворник. Фото: Анна Пащенко, "Гомельские Ведомости"

— Перед нами поставлена задача отработать порядок, который мог закрыть предприятие, отработанный между нашими странами, и открыть это предприятие. И, конечно, чтобы все эти работы производила не другая сторона, служба, а наша служба, которая находится на территории Беларуси. Поэтому порядок мы на сегодняшний день отрабатываем. Уже договоренность между министерствами сельского хозяйства республик есть, поэтому в дорожную карту этот пункт уже включен, и в течение, я думаю, полугода или месяца два-три, сколько нам понадобится для того, чтобы отработать четко порядок закрытия и открытия предприятия, — сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Беларуси после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения.

— Всего их порядка 60. Полностью закрыты (для поставок в РФ — прим. TUT.BY) порядка 20 предприятий молочной и мясной продукции, а остальные закрыты частично на какой-то вид продукции, — отметил Дворник.

Напомним, в начале декабря посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что Россельхознадзор лишится возможности вводить ограничения на поставки белорусской продукции в одностороннем порядке. Теперь последнее слово будет оставаться за главным ветеринарным врачом Беларуси, а в случае наличия спорных вопросов, они будут выноситься на уровень коллегии двух министерств.

Ограничения на поставки белорусской продукции в Россию являются одним из чувствительных вопросов в переговорах с Россией. Длительное время запреты Россельхознадзора серьезно препятствуют выполнению двухсторонних договоренностей по балансам поставок сельхозпродукции. Российское ведомство ограничивает поставки как мясной, так и молочной продукции. В некоторых случаях доходило до анекдотичных ситуаций: например, когда Россельхознадзор в течение часа смягчил, а потом ужесточил ограничения на поставки молока из Беларуси.

 
 
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