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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года
23.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За минувшую неделю
Количество выставленных на продажу квартир снизилось на минувшей неделе на 1,3%. Отток объектов наблюдался у всех типов квартир, но заметнее всего этот процесс прослеживался у квартир с тремя комнатами (-2%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 23 декабря следующим образом:
Лишь в двух районах Минска по итогам недели было зафиксировано снижение цен. В Партизанском оно составило 0,6%, а в Московском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры выросли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+1,5%) и Первомайском (+0,9%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 809 $/м2 (-0,3%), Витебск – 616 $/м2 (-0,3%), Гомель – 616 $/м2 (-0,3%), Гродно – 740 $/м2 (+0,9%), Могилев – 630 $/м2 (-0,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1735 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,8% и составляет 1106 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 16 по 23 декабря 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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