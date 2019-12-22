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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года

23.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1398 $/м2. Рост цен на вторичном рынке наблюдался с начала декабря, и велика вероятность, что положительная динамика продолжится и в последнюю неделю 2020 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1292 $/м2. Цены на новостройки непрерывно опускаются на протяжении последних 6 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года

Количество выставленных на продажу квартир снизилось на минувшей неделе на 1,3%. Отток объектов наблюдался у всех типов квартир, но заметнее всего этот процесс прослеживался у квартир с тремя комнатами (-2%).

Всего за последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 8,7%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 23 декабря следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года

Рост цен наблюдался у 2-комнатных (+0,5%) и 3-комнатных (+0,2%) квартир. Для «однушек» неделя прошла без изменений, 4-комнатные квартиры подешевели в среднем на 0,5%.

Изменение цен в районах Минска на 23 декабря выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года

Лишь в двух районах Минска по итогам недели было зафиксировано снижение цен. В Партизанском оно составило 0,6%, а в Московском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры выросли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+1,5%) и Первомайском (+0,9%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 16-23 декабря 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 809 $/м2 (-0,3%), Витебск – 616 $/м2 (-0,3%), Гомель – 616 $/м2 (-0,3%), Гродно – 740 $/м2 (+0,9%), Могилев – 630 $/м2 (-0,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 2% и составляет 2765 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1735 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,8% и составляет 1106 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 16 по 23 декабря 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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