Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновленная мехатронная система мастер-ключ компании ABLOY с модулем Bluetooth Компания АРМО-Системы предлагает мехатронную систему мастер-ключей ABLOY PROTEC² CLIQ в качестве отраслевого решения для объектов железнодорожной инфраструктуры....

Компания АРМО-Системы предлагает мехатронную систему мастер-ключей ABLOY PROTEC² CLIQ в качестве отраслевого решения для объектов железнодорожной инфраструктуры. Данная система мастер-ключ позволяет реализовать централизованный контроль доступа на территориально распределенных объектах, поддерживая программирование доступа ключей к цилиндрам и возможность создания и выгрузки пользовательских отчетов. Немаловажно, что за счет того, что элементы питания находятся только в ключах, PROTEC² CLIQ не требует прокладки кабелей, а все устройства системы могут работать в самых суровых погодных условиях. В рамках системы мастер-ключ можно сформировать следующие группы доступа к различным железнодорожным системам. Это системы электрификации, электрики, персонал техобслуживания, системы переключения, стрелки, электрики, персонал техобслуживания, сигнальные системы, электрики, персонал техобслуживания, координаторы аварийного движения, а также системы доступа на железную дорогу, электрики, персонал техобслуживания, координаторы аварийного движения, службы спасения.PROTEC² CLIQ адаптирована под различные особенности железнодорожной инфраструктуры. К ним следует отнести то, что защищаемые объекты зачастую разбросаны по большой территории и имеют множество элементов, двери, ворота, шкафы, а также наличие большого числа подрядчиков и существующую угрозу вандализма и терроризма.При этом система может работать в самых суровых погодных условиях. Следует отметить, что цилиндры системы мастер-ключ работают от элементов питания в электронных ключах, поэтому не требуют замены батареек в процессе эксплуатации. По этой же причине исключена возможность разрядки цилиндров при высокой влажности или промерзании.Мехатронная система мастер-ключ PROTEC² CLIQ состоит из мастер-ключей, цилиндров, программного обеспечения и программаторов. Эта простая в использовании система базируется на комбинации механических и электронных запирающих устройств, благодаря чему доступ на объект имеет двойную защиту.Отметим, что мехатронная система мастер-ключ так же проста в монтаже, как и обычная механическая, поскольку не требует прокладки кабелей. Это удобно для железнодорожных объектов, где зачастую нужно объединить системы контроля доступа в различные строения, а проложить кабель между ними физически невозможно.Управление состоянием запирающего механизма двери обеспечивает встроенный в цилиндр микроконтроллер, который реагирует на вставленный в замок мастер-ключ и формирует команды на разрешение/запрет прохода в соответствии с запрограммированным в ключе графиком доступа. Для сотрудников собственных железнодорожных служб и подрядчиков можно запланировать конкретный график доступа, а журнал событий системы мастер-ключ позволит отследить, кто из них и когда воспользовался правом доступа.Данное отраслевое решение ABLOY обеспечивает единую цифровую экосистему для организации доступа на различные ж/д объекты. Она позволяет осуществлять централизованное управление через веб-браузер, а для связи компонентов системы мастер-ключ используются специальные устройства, программаторы, с помощью которых права доступа передаются на ключи.Принципиально новым для мастер-систем ABLOY является тип ключа Online CLIQ Connect со встроенным модулем Bluetooth 4.0, который не требует предварительного назначения прав доступа через настенный программатор и может настраиваться в любое время в любом месте с помощью мобильного приложения CLIQ Connect.http://armosystems.ru