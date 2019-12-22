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На Гомельщине - новый главный идеолог. Ему 38, и он может получать 3600 рублей

23.12.2019 12:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской области новый начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, сообщает «Гомельская правда». Это место было вакантно с тех пор, как прежний главный идеолог Ирина Довгало победила на выборах в депутаты парламента.


Теперь в ее кресло (вы помните, сколько обсуждений вызвала озвученная перед выборами зарплата главного идеолога?) пересел Денис Езерский, до этого занимавший должность начальника управления спорта и туризма.

Новому идеологу 38 лет, он окончил Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал товароведом коммерческого отдела на гомельском фанеро-спичечном комбинате. С 2005 по 2010 год работал первым секретарем Новобелицкого районного, затем Гомельского городского комитета общественного объединения «Белорусский союз молодежи». В 2010—2012 годах возглавлял отдел по делам молодежи Гомельского горисполкома. В 2012 году назначен заместителем главы администрации Центрального района Гомеля, а в 2014-м — начальником управления спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Теперь же спорт и туризм в области будет курировать 43-летний Павел Старосветский, раньше он был заместителем Езерского в этом же управлении.

 
Теги: Гомель
 
 
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Это место было вакантно с тех пор, как прежний главный идеолог Ирина Довгало победила на выборах в депутаты парламента.
 
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