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Soudal для надежного крепления

23.12.2019 13:39 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Довольно часто возникают ситуации, когда необходимо прикрепить плинтус или декоративный элемент, но использовать для этого сверление невозможно. В таком случае, конечно, стоит обратить внимание на клеящие составы. SOUDAL советует использовать такую новинку, как монтажный клей Clear Fix. Новый продукт представляет собой готовый к использованию растворяемый строительный клей на основе синтетического каучука. Состав прозрачен, обладает водостойкостью. Средство поставляется в картриджах объемом 280 милллилитров. Главный плюс Clear Fix в том, что он делает использование винтов и гвоздей излишним, ведь состав подходит для приклеивания элементов даже к неровным поверхностям. Например, плинтуса к декоративной штукатурке. Сверление в данном случае нежелательно из-за риска образования трещин. Также, в отличие от способов крепежа при помощи металлических изделий, работа с клеевым составом бесшумна, что позволяет не останавливать, например, установку декоративных панелей в квартире с наступлением вечера, когда шум запрещен законом. Кроме того, с этим продуктом от SOUDAL можно добиться практически невидимого клеевого шва.

Clear Fix прост в применении. Продукт следует наносить полосками через каждые 15 сантиметров на одну из склеиваемых поверхностей, тщательно обрабатывая края и углы. Далее нужно прижать элементы друг к другу, сразу же разъединить и подождать около 10 минут, чтобы растворитель испарился. Вновь соединить, при этом сильно надавив.

В случае необходимости можно зафиксировать элементы до полного отверждения клея на 24 часа. Важно, что Clear Fix обладает отличной адгезией к большинству поверхностей. К камню, дереву, металлу. При этом у него отсутствует липкость к полиэтилену, тефлону, полипропилену и битумным материалам. Использованные инструменты и свежие загрязнения следует очищать уайт-спиритом.

В случаях, когда монтаж при помощи крепежных изделий невозможен или нежелателен, Clear Fix станет отличной альтернативой. Следуя инструкции и соблюдая технику безопасности при выполнении работ, с помощью средства от SOUDAL легко добиться долговечного и надежного результата.

www.soudal.ru
 
 
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Довольно часто возникают ситуации, когда необходимо прикрепить плинтус или декоративный элемент, но использовать для этого сверление невозможно. В таком случае,...
 
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