Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Soudal для надежного крепления Довольно часто возникают ситуации, когда необходимо прикрепить плинтус или декоративный элемент, но использовать для этого сверление невозможно. В таком случае,...

Довольно часто возникают ситуации, когда необходимо прикрепить плинтус или декоративный элемент, но использовать для этого сверление невозможно. В таком случае, конечно, стоит обратить внимание на клеящие составы. SOUDAL советует использовать такую новинку, как монтажный клей Clear Fix. Новый продукт представляет собой готовый к использованию растворяемый строительный клей на основе синтетического каучука. Состав прозрачен, обладает водостойкостью. Средство поставляется в картриджах объемом 280 милллилитров. Главный плюс Clear Fix в том, что он делает использование винтов и гвоздей излишним, ведь состав подходит для приклеивания элементов даже к неровным поверхностям. Например, плинтуса к декоративной штукатурке. Сверление в данном случае нежелательно из-за риска образования трещин. Также, в отличие от способов крепежа при помощи металлических изделий, работа с клеевым составом бесшумна, что позволяет не останавливать, например, установку декоративных панелей в квартире с наступлением вечера, когда шум запрещен законом. Кроме того, с этим продуктом от SOUDAL можно добиться практически невидимого клеевого шва.Clear Fix прост в применении. Продукт следует наносить полосками через каждые 15 сантиметров на одну из склеиваемых поверхностей, тщательно обрабатывая края и углы. Далее нужно прижать элементы друг к другу, сразу же разъединить и подождать около 10 минут, чтобы растворитель испарился. Вновь соединить, при этом сильно надавив.В случае необходимости можно зафиксировать элементы до полного отверждения клея на 24 часа. Важно, что Clear Fix обладает отличной адгезией к большинству поверхностей. К камню, дереву, металлу. При этом у него отсутствует липкость к полиэтилену, тефлону, полипропилену и битумным материалам. Использованные инструменты и свежие загрязнения следует очищать уайт-спиритом.В случаях, когда монтаж при помощи крепежных изделий невозможен или нежелателен, Clear Fix станет отличной альтернативой. Следуя инструкции и соблюдая технику безопасности при выполнении работ, с помощью средства от SOUDAL легко добиться долговечного и надежного результата.www.soudal.ru