В суде над экс-главой райисполкома рассказали, как собирали «дань» с работников и скидывались на выборы

Источник материала: Tut.by

В Витебском областном суде на процессе по делу экс-главы Браславского райисполкома Владимира Драневского и его жены, работавшей начальником отдела экономики Елены Драневской, продолжают допрос многочисленных свидетелей. 23 декабря показания дала бывшая управляющая делами райисполкома. Она рассказала, как по распоряжению Драневского собирала для него «дань» с подчиненных и как местные чиновники «скидывались» на выборы.



Владимир и Елена Драневские. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«В облисполкоме никого не волновало, почему в Браславе уходят с работы хорошие люди»

Людмила Тетера до августа 2019 года работала в Браславском райисполкоме управляющей делами. Сейчас занимает аналогичную должность, но уже в Слободковском сельсовете Браславского района. Сменить работу женщина решила сама:

— В Слободке была вакансия, и это было мое решение — пойти туда работать.

После задержания Владимира и Елены Драневских (их арестовали летом 2018 года) Людмила Тетера рассказала силовикам о том, в каких противозаконных схемах ей пришлось участвовать по распоряжению начальника.

До этого, по ее признанию, она боялась своего руководителя:

— Драневский был на хорошем счету в облисполкоме. И там никого не волновало, почему в Браславском райисполкоме с приходом Драневского начались кадровые перестановки. Например, уходили заместители председателя, которые долго работали. Но почему хорошие люди уходят с работы безвозвратно, вышестоящее руководство не задумывалось.

Сбор денег «на выборы», «утренние сельские часы» и селекторы при Драневском

На президентских выборах в 2015 году Людмила Тетера возглавляла районную избирательную комиссию.

— У нас тогда было много наблюдателей от СНГ, ОБСЕ. Финансирование было незначительным, но разных расходов — много. Они были, например, связаны с проведением тренингов, оплатой транспортных услуг, проживания наблюдателей, покупкой для них сувениров. В том числе тратили на это и свои собственные средства я, заместитель председателя и начальник кадрового отдела, — рассказала Тетера. — Позже мы посчитали свои расходы и решили поговорить с председателями комиссий, чтобы они нам их возместили. По итогам выборов были премиальные выплаты, и председатели комиссий согласились нам в этом помочь.

По словам Тетеры, она лично заложила «на выборы» 2 тысячи рублей. Из них потом ей вернули тысячу.

От денег, собранных со всех «на выборы», остались непотраченными 500 рублей.

— Мы посовещались втроем — я, один из зампредов и еще одна сотрудница — и решили передать эти деньги Драневскому. Я передала, он взял.

— Почему, за что вы решили передать Драневскому 500 рублей? — спросил прокурор.

— Если бы мы этого не сделали, были бы гонения, недовольства по нашей будущей работе.

— Получается, что через полгода после прихода Драневского на пост главы исполкома район уже жил в страхе? Чуть что, какие-то свободные деньги сразу председателю несем? Почему вы делали вывод, что в отношении вас будут гонения? — поинтересовался судья Игорь Макаревич.

— Начались кадровые перестановки. Начались также «утренние сельские часы». В 4 часа утра нужно было выезжать в какое-то хозяйство, на «сельский час». Есть у кого дети маленькие или нет, никого не интересовало. На селекторных совещаниях по сельскому хозяйству сидели люди, которые к этой сфере не имели отношения: работники райпо, ЖКХ, например.

Судья уточнил у Людмилы Тетеры, почему о финансовых расходах, связанных с выборами, подчиненные не сообщали Драневскому, а сами собирали на это деньги:

— Мы работали на результат. А руководитель должен был иметь итоговый результат.

— И какими средствами он достигался, было неважно?

— Да, — ответила бывшая управделами.

У Тетеры, по ее словам, была «немалая зарплата» на посту управделами, и за все время работы в райисполкоме она вложила «много личных денег на проведение различных мероприятий». Женщина не жалела на это средств:

— Я ведь тратила на государственные нужды. Можно сказать, во благо.

«Дань» с премий собирали со всех, кроме жены Драневского

Напомним, по данным следствия, с мая 2015-го по май 2018-го Владимир Драневский систематически присваивал части премий своих заместителей, а также начальников различных отделов райисполкома. Например, работнику полагалась премия в 400 рублей — и 100 из них он должен был отдать главе района. «Дань» с чиновников собирала управделами Людмила Тетера.

Если вначале экс-руководитель присваивал 200−300 рублей от чужих премий, то потом «общий сбор» с подчиненных стал доходить почти до 1,5 тысячи рублей. В целом таким образом он присвоил почти 6,2 тысячи рублей.

По словам Людмилы Тетеры, премии работники районной администрации получали ежеквартально. Размер их устанавливал сам Драневский. И напротив определенных фамилий лично ставил суммы, которыми эти подчиненные должны были поделиться с ним.

Всего Тетера назвала около 20 бывших коллег, которые вынуждены были отдавать часть премий своему руководителю. Делилась с Драневским и она сама: за все время управделами отдала ему около тысячи рублей из своих премиальных.

В списке премированных всегда значилась и Елена Драневская. Но с жены экс-предрика деньги Тетера никогда не собирала — на это не было распоряжения Драневского.

Людмила Тетера утверждает, что недовольства тем, что у них забирают часть премий, никто и никогда в райисполкоме не высказывал.

Как Драневский распоряжался этим «премиальным фондом», Тетера не знает.

— Он объяснял, что эти деньги ему нужны для различных финансовых вложений, на покупку сувениров и подарков различным лицам. Так, однажды он сказал, что возможна покупка телевизора одному из заместителей председателя облисполкома. Приобрели ли его в итоге или нет, я не знаю. Но сомневаюсь, что покупка телевизора для этого чиновника вообще планировалась.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

На «Браслаўскія зарніцы» от «ипэшников» ждали по 3 тысячи рублей. Кто не мог — давал по тысяче

Следствие установило, что в 2015—2017 годах руководители некоторых хозяйств в Браславском районе (в частности, КФХ «Межозерное», КУСП «Видзовский») отдавали наличные средства (вместо зачисления на счет райисполкома) якобы на проведение международного фестиваля традиционной культуры «Браслаўскія зарніцы». Деньги — в сумме не менее тысячи рублей — передавали Людмиле Тетере, а та, опять же, относила их Драневскому. Он же, по мнению следствия, эти деньги присваивал.

По этому поводу Тетера пояснила, что накануне «Браслаўскіх зарніц» у них проходили районные субботники, на которых собирали деньги на благоустройство города.

— Средства на субботник должны были перечислять и индивидуальные предприниматели. Были рекомендованы довольно большие для них суммы — около 3 тысяч рублей. На прием к Драневскому пришел руководитель фермерского хозяйства «Межозерное» и сообщил, что такая сумма для него неподъемна. Тогда Драневский вызвал меня и сказал, что 3 тысячи рублей для этого фермера много, пусть передаст тысячу. Когда руководитель КФХ принес тысячу рублей, я передала ее Драневскому в его кабинете.

По тысяче рублей Тетере для передачи Драневскому впоследствии приносили зять главы этого КФХ, а также руководитель еще одного сельхозпредприятия.

— Дальнейшая судьба этих денег мне неизвестна, — говорит бывшая управделами.

Людмила Тетера уверена, что Драневский обсуждал с женой все, что касалось работы:

— Они все решали сообща. И кадровые перестановки, и производственные вопросы. Без ее (Елены Драневской) слова, предложения ни одно решение не принималось.

Напомним, Владимиру Драневскому инкриминируют совершение преступлений по частям 1, 2, 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 209 (Мошенничество), ч. 5 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), частям 2, 3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 УК (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).

Взятками Владимир Драневский получил почти 28 тысяч евро, сообщало ранее МВД.

На первом судебном заседании прокуроры озвучили , что обвиняемый брал не только деньги, но и разные подарки: продукты, одежду, мебель. Бесплатно — за счет местных предприятий — благоустроил могилу бабушки, перевозил личные грузы, заправлял свою машину и т.д.

По версии следствия, глава местной вертикали действовал при пособничестве своей жены — экс-начальника отдела экономики райисполкома.

Елену Драневскую обвиняют по ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 235 УК (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем).

Супругов задержали летом 2018 года, накануне празднования Дня независимости. Под стражей они находятся с 27 июня.

В 2018 году силовики арестовали также двух бывших заместителей главы Браславского райисполкома Драневского.

Суд Глубокского района в конце ноября рассмотрел дело 36-летнего Максима Чагарина. Его обвиняли в превышении служебных полномочий. Приговор — 3 года 3 месяца лишения свободы. Однако бывший чиновник получил отсрочку на 2 года 3 месяца. По версии следствия, Чагарин делил чужие премии с Драневским.

В начале декабря суд Глубокского района вынес приговор второму бывшему председателю Браславского райисполкома — 34-летнему Михаилу Плиско. Его также обвиняли в превышении служебных полномочий. С апреля 2016 года по январь 2018-го он получил взятку в сумме 6,3 тысячи евро за решение вопросов в своей компетенции. Бывший чиновник получил 3,5 года лишения свободы с отсрочкой наказания на 3 года.

TUT.BY следит за уголовным процессом.

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