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Литва ввела дополнительные ограничения на закупку электроэнергии с БелАЭС
23.12.2019 18:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал предложенные им и принятые парламентом изменения в законах, которые предусматривают дополнительные меры по предотвращению попадания в Литву электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщает канцелярия главы литовского государства.
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«Мы вместе с ответственными ведомствами будем наблюдать за ситуацией на рынке электроэнергии и будем готовы внести дополнительные предложения, если такие понадобятся, для защиты интересов литовского государства и жителей Литвы», — цитирует пресс-служба Науседу.
Президент Литвы также пообещал, что будет добиваться ускорения синхронизации энергосетей с сетями Западной Европы, а вопрос об отказе от покупки электричества со строящейся БелАЭС он будет постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с лидерами государств — членов Евросоюза и стран-партнеров.
Как отмечает канцелярия президента Литвы, на состоявшемся 12−13 декабря в Брюсселе саммите Евросоюза было закреплено требование о том, чтобы все развиваемые третьими странами по соседству с ЕС проекты соответствовали международным стандартам охраны окружающей среды и безопасности.
В соответствии с изменениями в четырех законах, после ввода БелАЭС в эксплуатацию предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии с нее,
Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании БелАЭС небезопасной и представляющей угрозу литовской национальной безопасности, окружающей среде и общественному здоровью. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва также призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Доставка ядерного топлива планируется в первом квартале 2020 года. В Минэнерго не исключают, что в этот же период состоится и физический пуск первого энергоблока АЭС. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.
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Президент Литвы Гитанас Науседа подписал предложенные им и принятые парламентом изменения в законах, которые предусматривают дополнительные меры по...
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