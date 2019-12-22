Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Некачественный монтаж и неправильная эксплуатация снижают срок службы кровельной системы в 2 раза 19-20 декабря в Москве прошел всероссийский семинар-конференция ЖКХ будущего 2019. Федеральные эксперты, представители администраций субъектов РФ, руководители ОМСУ,...

19-20 декабря в Москве прошел всероссийский семинар-конференция ЖКХ будущего 2019. Федеральные эксперты, представители администраций субъектов РФ, руководители ОМСУ, руководители управляющих компании, ТСЖ, эксперты компаний, занятых в реализации государственных проектов в сфере ЖКХ, собрались, чтобы обсудить перспективы модернизации сферы ЖКХ, выявить ключевые проблемы отрасли и наметить пути их решения. Одним из наиболее актуальных вопросов в области ЖКХ является грамотная эксплуатация и продление срока службы кровель, ведь протечки могут нанести ущерб не только чердачным помещениям, но и жителям верхних этажей здания. А ухудшение свойств кровельного утеплителя ведет к снижению энергоэффективности и увеличению затрат.По оценкам экспертов ТЕХНОНИКОЛЬ, которые привел в своем выступлении руководитель направления ЖКХ направления Полимерные мембраны и PIR Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Максим Скуратовский, некачественный монтаж и неправильная эксплуатация снижают срок службы системы в 2 раза и увеличивают эксплуатационные расходы на 25 процентов в течение жизненного цикла здания.Среди основных ошибок, которые ведут к снижению сроков службы кровли, мы видим применение устаревших материалов и технологий, влияние сезонного фактора, использование неэффективных технических решений, ошибки при монтаже, отметил Максим Скуратовский. Сегодня ведущие производители предлагают широкий спектр решений и сервисов, которые помогут грамотно подобрать эффективные материалы и технологии для устройства и ремонта конкретной кровли.Флагманские решения ТЕХНОНИКОЛЬ позволяют проводить монтаж круглый год в сжатые сроки, не требуют необходимости выполнения дополнительных общестроительных работ, например, устройства ЦПС, отличаются высокими показателями вандалоустойчивости и долговечности, рассказал Максим Скуратовский.В компании разработано и реализовано большое количество технических сервисов. Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ помогут разработать и прорисовать сложные узлы, Учебный центр обучит подрядчиков технологии монтажа, а инженеры Службы качества на самом объекте проконтролируют процесс монтажа и качество выполнения работ. В совокупности это поможет создать долговечную кровельную систему и уменьшить дальнейшие эксплуатационные расходы.www.tn.ru