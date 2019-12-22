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Онлайн-Университет ROCKWOOL приглашает пройти продвинутый курс по тепло- и звукоизоляции

23.12.2019 14:15 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

В октябре 2019 года компания ROCKWOOL запустила не имеющую аналогов на строительном рынке бесплатную образовательную платформу, Онлайн-Университет. Базовый курс состоит из 12 уроков, посвященных видам и свойствам теплоизоляции, а также специализированным продуктам для всех типов конструкций. С 20 декабря к базовому курсу добавлен продвинутый курс, включающий еще более детальную информацию по эффективной тепло- и звукоизоляции. В продвинутом курсе уже доступны тренинги по следующим темам. А именно, основы тепло- и влагопереноса, теплотехнический расчет, основы акустики и монтаж звукоизоляционных решений ROCKWOOL, правила проектирования и монтаж системы теплоизоляции плоских кровель ROCKROOF, а также система огнезащиты конструкций ROCKFIRE.

Каждый тренинг состоит из презентации, видеоуроков и итогового тестирования, по результатам которого выдается именной сертификат. Можно проходить как весь курс целиком, так и отдельные интересующие тренинги, в любое удобное время с любого устройства. Кроме того, все желающие по-прежнему могут отправить заявку на обучающие мастер-классы в Тренинг-центре ROCKWOOL, чтобы дополнить полученные знания практическими навыками.

В Онлайн-Университете ROCKWOOL сконцентрированы многолетний опыт и экспертиза компании в современном и удобном формате дистанционного образования. Новый продвинутый курс будет полезен студентам профильных образовательных учреждений, дистрибьюторам, подрядным организациям, архитекторам, проектировщикам. Пройти занятия смогут и частные лица, для которых особенно актуальными будут тренинги по звукоизоляции и создании акустического комфорта в своей квартире.

Полученные знания помогут грамотно смонтировать звукоизоляцию самостоятельно или проконтролировать качество работы подрядчика, комментирует Татьяна Коновальцева, начальник отдела проектирования и технической поддержки компании ROCKWOOL Russia. Обучение бесплатное, при этом и базовый, и продвинутый курсы будут обновляться и дополняться новыми тренингами.

www.rockwool.ru
 
 
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В октябре 2019 года компания ROCKWOOL запустила не имеющую аналогов на строительном рынке бесплатную образовательную платформу, Онлайн-Университет. Базовый курс...
 
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