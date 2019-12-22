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Северинца снова будут судить за акцию против интеграции с Россией - в этот раз за призыв к участию
23.12.2019 15:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сопредседателя БХД Павла Северинца вызывают в суд Фрунзенского района за призыв к участию в акции протеста 7 декабря. Об этом политик сообщил у себя в
Судить Северинца будут по статье 23.34 (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). За участие в этой акции политика еще на прошлой неделе
Некоторым участникам массовых акций милиция прислала протоколы, с некоторыми
Напомним, в декабре в Минске прошло четыре акции протеста против интеграции с Россией: 7, 8, 20 и 21 декабря. Самая многочисленная акция состоялась
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За участие в этой акции политика еще на прошлой неделе осудили на 15 суток, но отбывать наказание его не отправили.
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