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Северинца снова будут судить за акцию против интеграции с Россией - в этот раз за призыв к участию

23.12.2019 15:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сопредседателя БХД Павла Северинца вызывают в суд Фрунзенского района за призыв к участию в акции протеста 7 декабря. Об этом политик сообщил у себя в Facebook.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Судить Северинца будут по статье 23.34 (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). За участие в этой акции политика еще на прошлой неделе осудили на 15 суток, но отбывать наказание его не отправили.

Некоторым участникам массовых акций милиция прислала протоколы, с некоторыми провела профилактические беседы, предупредив о нарушении закона.

Напомним, в декабре в Минске прошло четыре акции протеста против интеграции с Россией: 7, 8, 20 и 21 декабря. Самая многочисленная акция состоялась 20 декабря — по разным оценкам, на улицы Минска вышло от 700 до 1100 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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За участие в этой акции политика еще на прошлой неделе осудили на 15 суток, но отбывать наказание его не отправили.
 
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