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Медведев: Пока нее согласована дорожная карта о создании единой валюты и едином эмиссионном центре

23.12.2019 20:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вся возможная дальнейшая дополнительная поддержка будет оказываться Беларуси только тогда, когда все дорожные карты по интеграции будут исполнены.


Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

«Работа проделана, [дорожные] карты согласованы и в принципе, если серьезно смотреть на интеграцию, мы можем перейти к ее форсированному продвижению, а именно исполнить то, что в этих картах значится — с первой по тридцатую, принять унифицированное законодательство, чтобы это были настоящие законы», — сказал журналистам председатель правительства РФ.

По его словам, не согласована 31-я дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра. «Сейчас дорога для этого открыта, документы согласованы», — сказал Медведев.

«Все формы дополнительной поддержки, помимо того, что у нас и так продвинутые отношения, практически 8 млрд Беларусь имеет российских кредитов, — дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы», — подчеркнул глава кабинета министров РФ. По его мнению, в этом случае можно будет говорить о компенсации налогового маневра для Беларуси и о других вопросах.

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Премьер-министр РФ сказал, что до Нового года не планирует отправляться в Минск. По его оценке, при подготовке дорожных интеграционных карт проведена большая работа, за что он поблагодарил членов правительства. Глава кабмина подчеркнул, что для интеграции теперь есть «хороший план», который нужно воплотить в законы, и тогда «это станет уже необратимо». Медведев добавил, что при развитии интеграции многое зависит от решений Минска.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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