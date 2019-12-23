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В ЕАЭС уравнивают акцизы на сигареты на фоне обвинений Беларуси в поставках нелегальной продукции
24.12.2019 16:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали 20 декабря в Санкт-Петербурге соглашение о
С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за 1 тысячу сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период с 2020 по 2024 годы.
— Существующий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в странах ЕАЭС. Постепенная и поэтапная гармонизация акцизных ставок на сигареты позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака. Гармонизация также создает хорошие условия для увеличения объема взаимной торговли табачной продукцией, способствует равным конкурентным условиям для бизнеса и росту бюджетных поступлений от акцизов, улучшает условия для легального оборота. Введение индикативной ставки на табачную продукцию и установление пятилетнего периода ее достижения будет способствовать планированию бизнеса на среднесрочную перспективу, — отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.
Государства ЕАЭС также наделили Совет ЕЭК полномочиями по утверждению индикативной ставки на пятилетний период. Помимо этого, вводится консультативный механизм в случае резкой волатильности курсов национальных валют.
За 2018 год страны Евразийского экономического союза
Согласно оценкам KPMG, если в 2015 году нелегальные сигареты занимали только 0,6% табачного рынка в странах ЕАЭС, то по итогам 2018 года уровень достиг 6,8%. Количество сигарет, проданных в 2018 году нелегально, превысило 20 млрд штук, подсчитали аналитики.
Наиболее сильный рост нелегальной продукции и, как следствие, наибольшие налоговые потери аналитики фиксируют в России. Основным источником нелегальной табачной продукции в страны ЕАЭС, а также в страны Евросоюза аналитики KPMG называли Беларусь.
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Министр финансов Беларуси Максим Ермолович пояснил, что унификация акцизной политики не должна увеличить оборот нелегальной продукции. «Соответственно, не должно привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для нашего населения», — добавил Ермолович.
Бюджет Беларуси ежегодно получает более 800 млн рублей от акцизов на табачную продукцию. Всего от этой отрасли поступает более 1,2 млрд рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители, сказал министр финансов.
На 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачную продукцию в Беларуси на 15%.
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Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали 20 декабря в Санкт-Петербурге соглашение о гармонизации ставок акциза на сигареты.
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