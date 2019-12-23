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Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br1113,1

24.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br1113,1

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2019 года составила Br1113,1, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В октябре текущего года средняя зарплата была на уровне Br1123,4.

Минск в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников в столице за ноябрь сформировалась в размере Br1537,7 (темп роста к ноябрю минувшего года — 105,3%). В Минской области она составила Br1100,8 (104,8%), Гомельской — Br997,1 (105,9%), Гродненской — Br983,1 (108,2%), Брестской — Br975,4 (107,1%), Витебской — Br944,2 (107,2%), Могилевской — Br922 (104,9%).

В целом по Беларуси реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-ноябре по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,5%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4247,2), воздушный транспорт (Br2788,6), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2321,8), горнодобывающая промышленность (Br1888,6), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br1872,6), деятельность в области телекоммуникаций (Br1791,3), производство химических продуктов (Br1764,3).

Меньше всего начислено работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br647), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br670,1), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br676,1).

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2019 года составила Br1113,1, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. В...
 
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