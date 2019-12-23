Лукашенко о слухах про объединение с РФ: Ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте?

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси не пойдет на то, чтобы «сдать» Беларусь России ради места в российском парламенте. Об этом Лукашенко заявил в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Алексей Венедиктов предположил, что Россия «торпедирует» отношения с Беларусью из-за «проблемы 2024 года» — когда у Владимира Путина закончится срок пребывания на посту президента.

— Это не моя проблема, — заявил Лукашенко.

— Оказывается, ваша.

— Да, к сожалению. Но в том ключе, как он у вас лежит, я в этом не участвую и участвовать никогда не буду (Президент имеет в виду теорию о том, что в 2024 году Владимир Путин возглавит объединенное государство Беларуси и России и таким образом останется у власти, — Прим.TUT.BY). И я это сказал вашему президенту, более того, мы этот вопрос сняли два года назад, полтора, в Сочи первый раз я прямо сказал: я никогда. Спустя 25 лет своей президентской жизни — все, хватит, я наелся, не царь, я пахарь, ну, не галерах, но пахарь, мне хватило. Ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте? Слушайте, какая дикость, какая глупость. Даже если меня осудят и в наручниках туда посадят, этого не будет. По многим причинам: начиная от личностных качеств моих и заканчивая политикой моей.

Мне то, что вы [Россия] делаете, неприемлемо, по многим позициям. И я не могу отойти от этой политики и, наевшись за 25 лет, чтобы посидеть где-то там в Москве или на обочине в Подмосковье, два-три года добавить к 25 — стоит ли это? Это моя личная позиция, но есть еще государственная: первое независимое суверенное государство в истории. Я его построил вместе со своими коллегами, разве я, что в гроб должен его положить и похоронить? Как, создав свое дитя, я его могу похоронить?

А вот попытаться построить Союзное наше государство, и слепить его так, чтобы не мы не задели интересы ни россиян, ни белорусов, мы должны. И может быть не мы, а наши дети в силу каких-то обстоятельств придут к тому, что это будет единое государство, ну и хорошо. Если это примут наши народы. Только народ может решить эту проблему, — заявил Лукашенко.