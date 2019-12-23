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Олег Волчек: Никакого бизнеса в Украине у Захаренко не было, как и немецкой газеты с его фото

24.12.2019 17:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-министр МВД Юрий Захаренко, исчезнувший в 1999 году, не имел бизнеса в Украине и долгов, которые могли привести к его исчезновению. Об этом в комментарии TUT.BY заявил руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», представитель семьи Захаренко, Олег Волчек.


Фото: Белсат

Александр Лукашенко в интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, комментируя исчезновение экс-министра Захаренко, заявил, что у того был бизнес в Украине и большие долги.

— Захаренко связался в бизнесе, вот об этом вы не пишете, с Украиной. Деньги взял огромные под видом, что он был министром, ушел, но у власти и у него тут все схвачено. А деньги не вернул, — заявил Лукашенко.

Президент также еще раз повторил Венедиктову то, что говорил еще в 2000-х: после исчезновения двоих из пропавших политиков, в том числе Захаренко, сфотографировали на улице в Германии.

В 2010 году Лукашенко рассказывал об этом в интервью американскому профессору Григорию Иоффе. Тогда речь шла даже о фото в немецкой газете.

— Мы нашли статью в немецкой газете. Там было фото нашего бывшего министра внутренних дел Захаренко. К тому времени мы пять лет расследовали его исчезновение и не могли ничего найти, а у них есть фото. Мы еще храним эту газету. Наш МИД отправил им информационный запрос. Ответа не пришло. Не помню, какая это газета, известная газета, — говорил Александр Лукашенко.

Правозащитник Олег Волчек отрицает все слова Лукашенко — и о бизнесе Захаренко, и о фото в газете. Расследование относительно бизнеса Захаренко правозащитник провел еще 20 лет назад, сразу после исчезновения экс-министра.

— Мы давно это исследовали, еще в 1999 году. Ничего у Захаренко не было: ни бизнеса в Украине, он никогда не являлся каким-либо учредителем, долгов у него не было и ни у кого денег он не одалживал. Я писал об этом через пару месяцев после исчезновения, — рассказал Волчек.

Вопрос появления фото Захаренко якобы в немецкой газете правозащитник тоже изучал.

— Это была не газета, а какое-то издание — то ли бюллетень, то ли информационная листовка — русской диаспоры. Сам этот бюллетень, как и человека, который утверждал, что видел его в Германии, мы не нашли. Но по этому факту мы делали запрос, и Германия не подтвердила эту информацию. Общественная комиссия по расследованию обстоятельств этого исчезновения и в 2002 году получила официальный ответ из Германии, — говорит Волчек.

В ответе германские ведомства сообщили белорусской стороне о том, что не удалось установить никаких отправных точек, которые указывали бы на пребывание Юрия Захаренко в Германии. После этого белорусские ведомства не передавали германской стороне никаких других запросов, а также каких-либо конкретных ссылок по этому делу, говорится в ответе Общественной комиссии, полученном из Германии.

 
 
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Александр Лукашенко в интервью главреду «Эхо Москвы», комментируя исчезновение экс-министра Захаренко, заявил, что у того был бихзнес в Украине и большие долги.
 
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