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Лукашенко уволил заместителя управляющего делами президента

24.12.2019 21:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко освободил Андрея Стрелецкого от должности заместителя Управляющего делами президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В связи с чем принято такое решение, не уточняется. Пресс-служба лишь информировала, что «это предусмотрено Указом № 478, который 24 декабря подписал президент Беларуси».

Андрей Стрелецкий был назначен заместителем управляющего делами президента в феврале 2018 года. До этого он возглавлял созданное в 2014 году под крылом УДП предприятие «Белзарубежторг». «Предметом деятельности предприятия является оптово-розничная торговля широким ассортиментом товаров, в том числе оптовая торговля нефтепродуктами и сельскохозяйственной продукцией (молочная продукция, мясо, птица)», — сказано на сайте госпредприятия.

До прихода в структуры УДП Андрей Стрелецкий возглавлял Белорусский нефтяной торговый дом.

 
 
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