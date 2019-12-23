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Лукашенко уволил заместителя управляющего делами президента
24.12.2019 21:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко освободил Андрея Стрелецкого от должности заместителя Управляющего делами президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В связи с чем принято такое решение, не уточняется. Пресс-служба лишь информировала, что «это предусмотрено Указом № 478, который 24 декабря подписал президент Беларуси».
Андрей Стрелецкий
До прихода в структуры УДП Андрей Стрелецкий возглавлял Белорусский нефтяной торговый дом.
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В связи с чем принято такое решение, не уточняется.
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