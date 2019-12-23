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Лукашенко назначил главе МВД двух замов

24.12.2019 17:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 24 декабря принял решение по кадровым перестановкам в МВД. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Генерал-майор милиции Николай Мельченко займет должность официального представителя МВД в посольстве Республики Беларусь в Украине и по совместительству в Республике Молдова. Ранее Мельченко, напомним, занимал должность заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности.


Николай Мельченко. Фото: пресс-служба МВД

— Данное кадровое перемещение позволит наиболее полно использовать потенциал Николая Мельченко в интересах Республики Беларусь на межгосударственном уровне. Наличие официального представителя обеспечит необходимый уровень двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности, будет способствовать укреплению взаимодействия с руководством правоохранительных органов стран пребывания, — говорится в сообщении.

На высвобождаемую должность заместителя министра внутренних дел — начальника милиции общественной безопасности назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков, который до этого являлся заместителем министра внутренних дел.

— Назначение обусловлено необходимостью наиболее полно использовать опыт и потенциал Александра Барсукова, который проходил службу практически на всех основных должностях начальствующего состава милиции общественной безопасности. Ранее успешно руководил крупными формированиями в системе органов внутренних дел, в том числе Департаментом исполнения наказаний МВД и ГУВД Минского горисполкома.

На должность заместителя министра внутренних дел на альтернативной основе подобран и назначен генерал-майор милиции Сергей Хоменко, до этого возглавлявший Департамент охраны МВД.

Сергей Хоменко ранее служил во внутренних войсках, где прошел все ступени до первого заместителя командующего внутренними войсками МВД.

— Профессионализм, организованность, волевые и деловые качества, богатый и разносторонний опыт службы и управленческой деятельности, личный авторитет Сергея Хоменко будут востребованы в системе идеологической и профессионально-должностной подготовки личного состава в целях развития и совершенствования кадрового потенциала органов внутренних дел.

 
 
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Генерал-майор милиции Николай Мельченко займет должность официального представителя МВД в посольстве Республики Беларусь в Украине и по совместительству в...
 
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