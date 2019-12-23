Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси вводятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Это предусмотрено указом №476, который подписал Президент Беларуси. Документом вносятся изменения в указ от 22 апреля 2014 года №175 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».

В частности, предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу Беларуси (на въезд).

Установлено, что в одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.

Кроме того, определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.

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