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В Беларуси вводятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли
24.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси вводятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли, сообщили
Это предусмотрено указом №476, который подписал Президент Беларуси. Документом вносятся изменения в указ от 22 апреля 2014 года №175 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».
В частности, предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу Беларуси (на въезд).
Установлено, что в одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.
Кроме того, определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.
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В Беларуси вводятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Это предусмотрено указом...
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