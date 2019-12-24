Ткачук к «Доброному», Burger King и водочному заводу добавил более 100 зоомагазинов

Источник материала: Tut.by

«Мостра-групп» сообщила о начале интеграции с розничной сетью ветеринарных аптек и зоомагазинов «ZOObazar». Таким образом компания Сергея Ткачука приросла новым розничным бизнесом.



Фото: kurjer.info

— «Мостра-групп» видит существенное преимущество в выходе на новый для себя потребительский сегмент, прежде всего — в усилении лидирующего положения на FMCG-рынке страны. Коллаборация направлена на получение значительных синергетических эффектов для обеих компаний и их клиентов, включая увеличение ассортимента, расширение комплекса предоставляемых дистрибьюторских услуг и другие возможные инициативы, нацеленные на упрощение и ускорение реализации совместных стратегически и экономически выгодных проектов, — прокомментировала сделку директор по маркетингу «Мостра-групп» Людмила Гречишкина.

Розничная сеть ветеринарных аптек и зоомагазинов ZOObazar насчитывает 110 объектов, которые располагаются во многих городах Беларуси. В сети представлены различные форматы — от мини-магазинов до магазинов самообслуживания.

«Мостра-групп» была основана Сергеем Ткачуком в 1993 году. Компания является крупнейшим дистрибутором мировых и отечественных товаров массового потребления. До 2018 года Ткачук вместе со своими партнерами управлял сетью магазинов «Рублевский». В конце прошлого года ее продали группе «Санта» Александра Мошенского. Но бизнесмен сохранил присутствие на розничном рынке: в первой половине 2018 года он приобрел контрольный пакет ритейлера «Доброном».

В первой половине этого года «Мостра-групп» установила контроль над дистрибьютором алкоголя «Белвингрупп», а вскоре вошел в капитал одного из трех крупнейших частных водочных заводов страны — «Сяброў» из поселка Юбилейный в Гомельском районе.

«Мостра-групп» также принадлежит контрольная доля в компании «Бургер БК», которая владеет правами на франшизу Burger King в Беларуси.