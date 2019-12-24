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Ткачук к «Доброному», Burger King и водочному заводу добавил более 100 зоомагазинов
25.12.2019 07:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Мостра-групп»
— «Мостра-групп» видит существенное преимущество в выходе на новый для себя потребительский сегмент, прежде всего — в усилении лидирующего положения на FMCG-рынке страны. Коллаборация направлена на получение значительных синергетических эффектов для обеих компаний и их клиентов, включая увеличение ассортимента, расширение комплекса предоставляемых дистрибьюторских услуг и другие возможные инициативы, нацеленные на упрощение и ускорение реализации совместных стратегически и экономически выгодных проектов, — прокомментировала сделку директор по маркетингу «Мостра-групп» Людмила Гречишкина.
Розничная сеть ветеринарных аптек и зоомагазинов ZOObazar
«Мостра-групп» была основана Сергеем Ткачуком в 1993 году. Компания является крупнейшим дистрибутором мировых и отечественных товаров массового потребления. До 2018 года Ткачук вместе со своими партнерами управлял сетью магазинов «Рублевский». В конце прошлого года ее
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«Мостра-групп» сообщила о начале интеграции с розничной сетью ветеринарных аптек и зоомагазинов «ZOObazar». Таким образом компания Сергея Ткачука приросла новым...
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