Песков: Минск волен искать любые варианты поставок нефти, которые выгоднее предложения РФ

Источник материала: Tut.by

Беларусь вольна воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС . Так он прокомментировал слова белорусского президента о том, что Минск в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в РФ вынужден искать альтернативные источники поставок нефти.



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По словам Пескова, в Кремле не считают такие заявления недружественными.

— Почему недружественные? Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны РФ. В данном случае мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже того, что есть на рынке, — заявил Песков.

Он добавил, что Москва «с достаточной серьезностью воспринимает любое заявление главы Белоруссии».

— В данной ситуации это вопрос экономической и коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается. Большего здесь сказать нельзя, — заявил Песков.

Во время интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову 24 декабря Александр Лукашенко отметил, что не скрывает от руководства России, что вынужден искать альтернативу их энергоресурсам.

— Правильно, слушайте, вы как нефтяник или газовик. Реверс нефти что такое — да, я могу, это самый дешевый маршрут, через Польшу они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую. Что дешевле. С рынка. В Гданьске. По трубе завезти реверсом, у меня три трубы нефтепровода «Дружба». С Россией. На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом поставляю на НПЗ. Северный и Южный — у нас два мощных НПЗ. В этом году полностью закончили модернизацию. Глубина переработки как в Европе. У вас один такой завод, по-моему, только в России. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна. Вы поставляете, по 70 миллионов тонн по этим трубам качаете нефть на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, ну 60 скажем, миллионов, 60 на 3 — 20, у вас останется для прокачки 20 миллионов, но не 60, — сказал президент и вспомнил, как закупил у Венесуэлы около 11 миллионов тонн нефти.

Песков также не исключил новой встречи президентов РФ и Беларуси в ближайшее время, но на данный момент «прикидок нет».