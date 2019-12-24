Гуцериев прокомментировал сообщения об уголовном деле и обысках словами «созвездие идиотов»

Источник материала: Tut.by

Бизнесмен Михаил Гуцериев, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, прокомментировал возбуждение уголовного дела о контрабанде нефти в Турцию, передает корреспондент РБК.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Нет никакого преследования. Кто это придумал. Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование. Чего волноваться, я пришел, как все», — сказал он. Отвечая на вопрос о наличии информации по обвинению в контрабанде, он сказал: «Откуда я знаю, созвездие идиотов».

В середине декабря в нескольких компаниях, связанных с Гуцериевым, прошли следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК). По данным источников РБК, сотрудники ОМОНа провели обыски в офисе «ФортеИнвеста» на Новослободской улице в Москве. Как сообщал Telegram-канала Mash, обыски прошли в десяти офисах компаний Гуцериева и его родственников, в том числе в штаб-квартирах нефтекомпании «РуссНефть», а также в квартире самого Гуцериева в Хамовниках.

В пресс-службе «Сафмара» данные об обысках опровергали, а Гуцериев называл их провокацией. Mash также писал, что Гуцериев прибыл для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о контрабанде нефти в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Согласно материалам дела, речь идет о контрабанде 100 тыс. т нефти в Турцию, которая оттуда переправлялась в Украину, ущерб оценивается в 2 млрд руб (более 30 млн долларов). Как писал «Коммерсантъ» , уголовное дело было возбуждено на основании поступившей из ФСБ России информации о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию. Поставки, по данным собеседника газеты, велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», с 2014 года компанию возглавляет сын Михаила Гуцериева Саид. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не знают об обысках фирмах Гуцериева.

Михаила Гуцериева связывают хорошие отношения с Александром Лукашенко. «Это человек, которому президент Беларуси неукоснительно доверяет», — поясняла пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии Forbes.

Главный проект Гуцериева в Беларуси — «Славкалий».

В Минске Гуцериев построил гостиницу «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации в столичном аэропорту, бизнес-центр, перестроил базу отдыха Управления делами президента «Красносельское» в усадьбу с домом приемов и 40-квартирный дом в Любани. Сейчас он достраивает школу и церковь. Компании Гуцериева занимаются переработкой нефти на белорусских заводах. Российский бизнесмен и его сын Саид инвестировали в белорусские ИТ-проекты.