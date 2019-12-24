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Гуцериев прокомментировал сообщения об уголовном деле и обысках словами «созвездие идиотов»
25.12.2019 18:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бизнесмен Михаил Гуцериев, прибывший в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, прокомментировал возбуждение уголовного дела о контрабанде нефти в Турцию, передает корреспондент РБК.
«Нет никакого преследования. Кто это придумал. Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование. Чего волноваться, я пришел, как все», — сказал он. Отвечая на вопрос о наличии информации по обвинению в контрабанде, он сказал: «Откуда я знаю, созвездие идиотов».
В середине декабря в нескольких компаниях, связанных с Гуцериевым,
В пресс-службе «Сафмара» данные об обысках опровергали, а Гуцериев называл их провокацией. Mash также писал, что Гуцериев прибыл для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о контрабанде нефти в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Согласно материалам дела, речь идет о контрабанде 100 тыс. т нефти в Турцию, которая оттуда переправлялась в Украину, ущерб оценивается в 2 млрд руб (более 30 млн долларов). Как
Михаила Гуцериева связывают хорошие отношения с Александром Лукашенко. «Это человек, которому президент Беларуси неукоснительно доверяет», —
Главный проект Гуцериева в Беларуси — «Славкалий».
В Минске Гуцериев построил гостиницу «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации в столичном аэропорту, бизнес-центр, перестроил базу отдыха Управления делами президента «Красносельское» в усадьбу с домом приемов и 40-квартирный дом в Любани. Сейчас он достраивает школу и церковь. Компании Гуцериева занимаются переработкой нефти на белорусских заводах. Российский бизнесмен и его сын Саид
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В пресс-службе «Сафмара» данные об обысках опровергали, а Гуцериев называл их провокацией.
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